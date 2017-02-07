Как обыграть казино? Инженеры из России научились обманывать игровые автоматы по всему миру: Wired

Российские инженеры научились обманывать игровые автоматы определенных моделей. Они изучили механизм работы автоматов и установили, когда нужно нажимать на кнопку, чтобы выиграть. От деятельности мошенников пострадали казино по всему миру — от США до Азии. Wired рассказывает, как можно обмануть казино.

В июне 2014 года сотрудники казино Lumiere Place заметили, что игровые автоматы стали выплачивать больше денег, чем обычно. Они подняли записи с камер наблюдения и обнаружили мужчину, который вел себя довольно подозрительно. Сначала он играл на автомате, держа перед собой телефон, затем отходил, а потом возвращался и выигрывал крупную сумму денег. Потратив 20-60 долларов, игрок выигрывал 1300. От других посетителей казино его отличала манера играть: он долго держал палец над кнопкой, а потом резко нажимал.

Казино обратилось в полицию. Там установили, что этот игрок — 37-летний россиянин Мурат Блиев. При расследовании выяснилось: в других штатах точно так же действовали другие игроки — и зарабатывали крупные суммы денег. Оказалось, что все эти люди — сотрудники некой компании из Санкт-Петербурга, инженеры которой научились предсказывать поведение отдельных моделей игровых автоматов.

Игровые автоматы сделаны так, чтобы в долгосрочной перспективе приносить казино прибыль — около семи центов на один доллар. В автоматах используется генератор псевдослучайных чисел, то есть на самом деле все происходит неслучайно — а по определенному алгоритму. Генератор псевдослучайных чисел берет какое-то начальное значение, комбинирует его с разными значениями (например, с часами игрового автомата) и выдает конечное значение. От этого зависит выпадает ли джекпот.

В 2009 году в России запретили игровые автоматы; казино пришлось распродавать ненужные машины. Часть из них купили петербургские дельцы. Их инженеры проанализировали работу автоматов и смогли выяснить, как выдают результат некоторые модели. Но чтобы воспользоваться уязвимостью, им было недостаточно узнать начальное значение, которое используется в автомате, поскольку поведение автомата зависит от его текущего состояния.

В казино Сент-Луиса Мурат Блиев снимал на видео, как работает автомат, потом отправлял файл в Санкт-Петербург, где его анализировали. После этого инженеры загружали в приложение на телефоне Блиева информацию о временных отметках — когда нужно жать на кнопку. Россиянин подходил к автомату и нажимал кнопку, когда телефон начинал вибрировать. Так же работали и его сообщники. За неделю группа из четырех человек зарабатывала около 250 тысяч долларов.

В декабре 2014 года Мурат Блиев, Иван Гудалов, Игорь Лавренов и Евгений Морозов были арестованы. Делом об обмане казино занималось ФБР, поскольку преступление было совершено на территории нескольких штатов. Блиев, Гудалов и Лавренов получили по два года заключения. Морозов, получивший гражданство США, пока не осужден — он помогает ФБР в расследовании.

В 2016 году в Сингапуре задержали чеха и двух россиян, которые точно так же обманывали казино. Как рассказал один из них, игроки получали по 10 процентов с каждого выигрыша, еще пять доставалось их куратору — все остальное шло в Санкт-Петербург. Следы мошенников также есть в Латинской Америке, Европе и Макао. Производители автоматов не могут заменить программное обеспечение во всех выпущенных машинах, поскольку их все пришлось бы отозвать — а из-за этого казино понесет больше убытков, чем от действий мошенников.