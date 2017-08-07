Наводнение в Приморье. Видео

В Приморском крае из-за проливных дождей 7 августа началось наводнение. Из-за повреждения железнодорожного полотна прервано движение на участке Транссибирской магистрали. Затоплены автодороги, повреждены мосты, нарушено транспортное сообщение с несколькими десятками населенных пунктов. В городе Уссурийск из-за наводнения без электричества остались около 11 тысяч человек. Глава МЧС Владимир Пучков объявил в Приморье режим чрезвычайной ситуации.