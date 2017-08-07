Паводки в Приморском крае размыли Транссиб

Интерфакс
05:59, 7 августа 2017
Надежный источник

В Приморском крае из-за паводков, вызванных сильными дождями, повреждены железнодорожные пути на участке Транссиба между Уссурийском и Владивостоком.

Потоком воды, сообщают «Вести.Приморье» размыло обе железнодорожные колеи в Раздольном, в Баневурово с рельсов сошел состав, в Кипарисово железная дорога тоже размыта.

«Восстановительные работы будут идти очень долго», — заявил корреспондент программы.

Из-за повреждения железнодорожного полотна на перегоне Барановский-Раздольное, сообщили «Интерфаксу» в управлении Дальневосточной железной дороги, временно приостановлена продажа билетов на пять пассажирских поездов из Владивостока.

ПОТОП Уссурийск Воровского
Рубен Абгарян

Паводок также затронул Уссурийск, где введен режим чрезвычайной ситуации, и нарушил транспортное сообщение как минимум с семью населенными пунктами Уссурийского округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В августе 2016 года из-за паводков, вызванных тайфуном «Лайонрок», в Приморье было подтоплено более трех тысяч зданий, несколько сотен из которых были признаны непригодными для восстановления. Компенсации за потерянное при паводке имущество были выплачены 52 тысячам человек. Режим чрезвычайной ситуации, введенный тогда из-за паводка в Уссурийске, был снят лишь через четыре месяца.
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