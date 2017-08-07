Паводки в Приморском крае размыли Транссиб

В Приморском крае из-за паводков, вызванных сильными дождями, повреждены железнодорожные пути на участке Транссиба между Уссурийском и Владивостоком.

Потоком воды, сообщают «Вести.Приморье» размыло обе железнодорожные колеи в Раздольном, в Баневурово с рельсов сошел состав, в Кипарисово железная дорога тоже размыта.

«Восстановительные работы будут идти очень долго», — заявил корреспондент программы.

Из-за повреждения железнодорожного полотна на перегоне Барановский-Раздольное, сообщили «Интерфаксу» в управлении Дальневосточной железной дороги, временно приостановлена продажа билетов на пять пассажирских поездов из Владивостока.

ПОТОП Уссурийск Воровского Рубен Абгарян

Паводок также затронул Уссурийск, где введен режим чрезвычайной ситуации, и нарушил транспортное сообщение как минимум с семью населенными пунктами Уссурийского округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.