NASA снова открыла вакансию главного по защите планет. Чем он должен заниматься?

NASA с середины июля ищет «планетарного защитника.» Прием заявок на вакансию закончится 16 августа. Сотрудник космического агентства будет получать от 124 до 187 тысяч долларов в год. Подать заявки могут только граждане США.

Американские СМИ пишут, что NASA ищет человека, который будет заниматься защитой от инопланетян. Это действительно входит в обязанности «планетарного защитника». Как вспоминает Кэтрин Конли, которая занимает должность «планетарного защитника» с 2006 года, в первый день она пришла на работу в черных очках, как в фильме «Люди в черном».

Mars is pretty clean. It is Catharine Conley's job to keep it that way. Via @nytimes http://t.co/Dkv2qMDQ3l pic.twitter.com/SGfzLVdAhR — EGU (@EuroGeosciences) October 7, 2015

Пока вторжения инопланетян не ожидается, «планетарный защитник» и его команда больше думают не об обороне Земли, а о том, как не загрязнить другие планеты. Еще в 1967 году был подписан международный договор, предписывающий не загрязнить другие планеты при освоении космоса.

«Планетарный защитник» следит за тем, чтобы при отправке на Марс на роверах оставалось минимальное количество микроорганизмов. Когда США запускали на Марс спускаемые аппараты «Викинг», то их стерилизовали, подвергая длительной высокотемпературной обработке. Сейчас, хотя роверы очищаются лучше, чем хирургические инструменты, их не стерилизуют, если марсоход не планируют отправлять в « » Марса, где теоретически микроорганизмы с Земли смогут существовать.

Как говорит Кэтрин Конли, важно не отправить на Марс лишайник — ему для существования «нужны камни и солнечный свет», а их в избытке на Марсе. «Если мы собираемся искать жизнь на Марсе, то будет обидно занести туда жизнь с Земли, а потом найти ее», — считает доктор Конли.