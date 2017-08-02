истории
Как создавался «Матч ТВ» Аудиоверсия репортажа Ильи Жегулева
Meduza
17:15, 2 августа 2017
«Матч ТВ» — новый спортивный телевизионный холдинг под руководством Тины Канделаки — в 2015 году заменил и частный «НТВ-Плюс», и государственную «Россию 2». Компания «Газпром-медиа» хотела создать в рамках холдинга спортивное телевидение, какого еще не бывало в России. Менее чем два года спустя с канала приходят тревожные новости: Канделаки и ее команду критикуют коллеги, конкуренты и зрители, а из компании постоянно уходят сотрудники. Репортаж спецкора «Медузы» Ильи Жегулева о том, как создавался «Матч ТВ», и что с ним происходит прямо сейчас, читает Андрей Козенко.