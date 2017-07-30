«Взрывная блондинка»: агентка против агентов Шарлиз Терон сражается с КГБ и слушает Высоцкого

C 27 июля в кино идет «Взрывная блондинка» Дэвида Литча, один из самых обсуждаемых фильмов этого лета. Главную роль — агента МИ-6, которая проводит спецоперацию в Берлине 1989-го, — сыграла Шарлиз Терон. О шпионском боевике, где Терон сражается с КГБ и слушает Владимира Высоцкого, рассказывает Антон Долин.

Недавно случилось революционное событие, повергшее многих зрителей в смятение: тринадцатым исполнителем роли Доктора Кто, культового героя британского сериала, назначили женщину, актрису Джоди Уиттакер. Шума было столько, что страшно даже представить, что бы произошло, если продюсеры бондианы воплотили в жизнь давний прогноз фанатов и сделали бы агента 007 женщиной.

Меж тем, дебютант Дэвид Литч преспокойно осуществил эту мечту в своей «Взрывной блондинке». Его героиня, перешедшая на экран из комиксов Энтони Джонстона и Сэма Харта британка Лоррейн Бротон, живет в Лондоне, много пьет (правда, водку, а не мартини) и не переживает по этому поводу, соблазняет красивых женщин, а когда приходится — мужчин, говорит на нескольких языках, виртуозно стреляет, быстро бегает и вообще умудряется совмещать внешний лоск с боевыми качествами. И Шарлиз Терон идеально подходит на такую роль: говорят, продюсеры окончательно в это поверили, когда увидели ее в «Безумном Максе». Видимо, раньше у них не было глаз.

Пока создатели бондианы, борнианы и серии «Миссия: невыполнима» мучительно стараются встроить старую повестку в новый политический контекст, Литч простодушно ныряет в сладостное ретро. Это последний рубеж Холодной войны, 1989 год — непосредственно накануне и в процессе разрушения Берлинской стены. Мир меняется, и только спецагенты не желают этого замечать. Исторический контекст придает фильму особой пикантности: пока соблазнительно подтянутые мужчины и женщины лгут друг другу, занимаются сексом, дерутся и предают бывших союзников, окружающие их люди заняты совсем другим — разрушением границ, незаметным преодолением которых во все времена так гордились шпионы.

Central Partnership

Что ж, во «Взрывной блондинке» есть тщательно воссозданная эпоха и весь ее слегка карикатурный антураж. Замечательно прописанный и показанный Берлин (хотя Спилберг в «Шпионском мосте» все равно был в сто раз виртуознее). Сочный кастинг: один только допрос изрядно побитой героини Терон двумя боссами, Тоби Джонсом из МИ-6 и Джоном Гудманом из ЦРУ, дорогого стоит. А тут еще шастает Джеймс Макэвой со своей безумноватой улыбкой, призывно улыбается из-за угла София Бутелла (недавняя красотка мумия в «Мумии»), невозмутимо чинит часы Тиль Швайгер. Ну и Терон умудряется оставаться не просто актрисой, но аттракционом — обнаженные сцены особенно хороши, хоть и немногочисленны. Главная же радость для отечественного зрителя, ясное дело, это русский колорит. Убийцу из КГБ, например, зовут Юрий Бахтин. И вообще в фильме частенько говорят на ломаном русском (русских актеров при этом в нем нет), и это — серьезный повод смотреть картину с титрами, а не в дубляже. А в кульминационной сцене за кадром Высоцкий громко хрипит «Коней привередливых». Заслушаешься.

Единственной, но зато существенной проблемой этого старательного фильма остается целеполагание. Кажется, его создатели сами не поняли, что снимали: пародийный гротеск или все-таки серьезный шпионский боевик? Историческую картину о финале Холодной войны или вольную фантазию? Колеблясь между серьезным и ироничным отношением к происходящему, в какой-то момент зритель может найти равновесие в равнодушии к экшну на экране, как бы он ни был хорош. То же самое, кстати, с героиней. Быть секс-символом и щеголять нагишом — дело хорошее. Презирать гендерные различия и ставить мужиков на место то ударом, то метким выстрелом, — еще лучшее. Но совмещение двух амплуа в одном, пусть и несомненно эффектном, персонаже может вызвать лишь недоумение.