Цитата

«Первый канал стал главным источником новостей для молодых россиян». Материал с таким заголовком опубликовал телеканал «Дождь» утром 28 июля, ссылаясь на данные «Левада-центра». С подобным утверждением затем выступили и другие крупнейшие СМИ.

Фактчек

В своем опросе «Левада» не пытался выяснить, из каких источников россияне получают новости, он посвящен только телевидению. Единственный вопрос звучит так: «Смотрите ли вы новостные передачи телевизионных каналов, и если да, новости каких каналов вы смотрите более-менее регулярно, в том числе в интернете?» По сути у опрошенных интересовались, какие каналы они предпочитают, когда решают посмотреть новости по телевизору . И 54% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет выбрали Первый канал. В старших возрастных группах этот процент еще больше.

Опрос не затрагивает новости по радио, чтение газет или интернета. Без этих данных говорить об источниках получения новостей в принципе нельзя. В мае 2017 года ВЦИОМ выяснил, что телевизор служит «главным источником новостей» (именно такая формулировка вопроса) только для 52% россиян . И доля телевизора неуклонно снижается, а интернета — растет.

Обновление. «Дождь» спросил у социолога «Левады» Дениса Волкова, как можно объяснить данные опроса. Волков подтвердил, что опрос учитывал только просмотр теленовостей. «Интернет в молодежной среде где-то полтора-два года назад обогнал телевидение в целом как источник информации», — добавил Волков. При этом «Дождь» все равно назвал сюжет «Первый канал победил интернет».