Зачем подростки снимают порно со своим участием. Аудиоверсия репортажа Павла Мерзликина

В России в социальных сетях и мессенджерах набирает популярность детская эротика и порнография, которую сами подростки снимают с целью заработка. Эти фотографии и видео распространяются в сообществах с участием тысяч человек; вокруг этого явления уже сложилась целая субкультура со своим сленгом. Журналист «Медузы» Павел Мерзликин написал репортаж об устройстве этой индустрии. В аудиоверсии текст читает Ольга Кузьменкова.