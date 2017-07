Слишком откровенный разговор с репетитором Британское телевидение впервые покажет приватные монологи принцессы Дианы о браке с Чарльзом

31 августа исполнится ровно 20 лет со дня смерти принцессы Дианы. В память о леди Диане британские телеканалы подготовили сразу два документальных фильма. В одном сыновья принцессы рассказывают о детских переживаниях. В другом — «Diana: In Her Own Words» — покажут ранее не публиковавшиеся записи, на которых Диана рассказывает малознакомому человеку о неудавшейся семейной жизни и своем состоянии. «Медуза» объясняет, откуда взялись эти записи.