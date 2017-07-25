Слишком откровенный разговор с репетитором Британское телевидение впервые покажет приватные монологи принцессы Дианы о браке с Чарльзом

31 августа исполнится ровно 20 лет со дня смерти принцессы Дианы. В память о леди Диане британские телеканалы подготовили сразу два документальных фильма. В одном сыновья принцессы рассказывают о детских переживаниях. В другом — «Diana: In Her Own Words» — покажут ранее не публиковавшиеся записи, на которых Диана рассказывает малознакомому человеку о неудавшейся семейной жизни и своем состоянии. «Медуза» объясняет, откуда взялись эти записи.

Диана Спенсер начала брать уроки ораторского искусства в 1991 году, ее преподавателем был Питер Сеттелин. Он снимал Диану на видео, чтобы затем разбирать ошибки принцессы. Когда Сеттелин попросил принцессу рассказать о себе, то ожидал услышать что-то дежурное — например, что-нибудь о благотворительности или о роли в королевской семье. Диана преподавателя совсем не знала, он был для нее человеком с улицы — репетитором, который ничего не знал ни о самой принцессе, ни о ее непростой личной жизни с принцем Чарльзом, пишет The Guardian.

Диана решила рассказать Сеттелину все, что было у нее на душе. К тому моменту ее брак с Чарльзом фактически развалился: принцесса знала, что он изменяет ей с Камиллой Паркер-Боулз, у нее самой появились новые отношения. Диана готовилась давать интервью о своей жизни — и хотела убедительно выглядеть перед камерой. Сеттелин рассказывал ей, как лучше отвечать на чувствительные вопросы — например, о том, кем она хотела бы быть, если бы не была принцессой Уэльской.

Ролики Сеттелина важны еще и потому, что это редкие кадры, на которых Диана максимально естественна. Во время одной из записей Сеттелин готовит принцессу отвечать на вопросы о благотворительности: она много улыбается, со смехом говорит, что ничего другого, кроме благотворительности, у нее в жизни нет, и искренне злится, когда не может найти нужные слова.

Когда речь заходит о личной жизни, Диана начинает рассказывать, как переживала измену Чарльза — и как пришла с этими новостями к королеве Елизавете II, всегда ее недолюбливавшей. «Что мне делать? — спросила я. — „Я не знаю, Чарльз безнадежен“, — ответила королева», — так Диана вспоминала этот разговор. Более того, принцесса поделилась с Сеттелином подробностями своей сексуальной жизни, в частности, пожаловалась, что секс с Чарльзом у нее случался только раз в три недели. День свадьбы с Чарльзом она называла в разговоре с преподавателем «худшим днем в своей жизни», пишет The Telegraph.

Записи хранились у самой Дианы до ее гибели в августе 1997 года. Затем их нашли полицейские у ее бывшего дворецкого Пола Баррелла. Семья Дианы решила отсудить пленки (всего их около 20) и запретить публикацию; Сеттелин начал судебную тяжбу и в конце концов ее выиграл. Поначалу он обещал никогда не публиковать эти ролики — но в 2004 году за полмиллиона фунтов продал пленки американскому телеканалу NBC. Итогом этой сделки стал документальный фильм «Princess Diana — The Secret Tapes». В Великобритании его не показывали; местные телеканалы сочли, что содержание слишком скандально.

В 2007 году пленки купила корпорация «Би-би-си» — но не решилась публиковать их в год десятилетия смерти принцессы. В итоге записи достались частному британскому каналу Channel 4, и в итоге на основе этого материала он решил сделать документальный фильм о Диане Спенсер. Картина выйдет в августе 2017-го незадолго до 20-летней годовщины смерти принцессы. Создатели обещают, что покажут кадры, которые не демонстрировались по американскому телевидению, а также включат в фильм беседы с близким другом Дианы Джеймсом Колтрастом и ее балетным преподавателем Энн Аллан. Сетеллин утверждает, что решил передать Channel 4 пленки, потому что сейчас «подходящее время для их публикации». Источник The Telegraph сообщил, что публикацию сочли приемлемой, поскольку дети Дианы в последнее время стали открыто говорить о смерти принцессы.

Новый фильм станет уже третьей документальной картиной, приуроченной к 20-летию смерти Дианы. Первая вышла 24 июля и посвящена, в первую очередь, реакции детей Дианы, принцев Уильяма и Гарри, на смерть матери. Этот фильм практически не затрагивает историю отношений Дианы и Чарльза. Еще одна картина выйдет на «Би-би-си» ближе к годовщине смерти — и также будет посвящена отношению Уильяма и Гарри к гибели матери и их жизни в Букингемском дворце после того, как ее не стало.