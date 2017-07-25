В только что вышедшей второй серии седьмого сезона «Игры престолов» поклонники сериала могут впервые наблюдать попытку лечения серой хвори — страшной и таинственной болезни из вселенной Джорджа Мартина. Прототипом инфекционного заболевания, которое поражает кожу и постепенно разрушает психику больного, могли стать оспа, проказа или бубонная чума — однако в книгах и сериале о происхождении серой хвори рассказывается очень вскользь. После выхода очередной серии американское издание Vox попросило дерматолога Жюля Липоффа, автора единственной научной публикации о серой хвори , попытаться на основе имеющихся данных определить причины возникновения заболевания.

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Серая хворь — одно из самых страшных заболеваний, описанных в книгах Джорджа Мартина. Другое название болезни — проклятие принца Гэрина. Серая хворь исключительно заразна, симптомы появляются почти сразу после заражения, течение болезни практически необратимо: на коже больного появляются наросты, которые, распространяясь от участка заражения, постепенно покрывают все тело. Больных с последней стадии серой хвори называют «каменными людьми» — такие люди теряют рассудок и становятся дикими, поэтому города и деревни изгоняют больных серой хворью при появлении первых симптомов заболевания.

В книгах Мартина и в «Игре престолов» рассказывается о нескольких случаях заражения серой хворью. Самые известные персонажи, вступившие в контакт с заболеванием, — это принцесса Ширин, дочь Станниса Баратеона; рыцарь Джорах Мормонт; и Тирион Ланнистер — в романе «Танец с драконами» карлик падает в реку, в которой охотятся каменные люди, однако не заражается серой хворью. Как правило для того, чтобы заразиться, достаточно малейшего контакта с заболевшим. Ширин Баратеон, к примеру, серая хворь передалась через тряпичную куклу. В ее случае распространение болезни удалось остановить — пораженной осталась лишь одна сторона лица девочки. В остальных случаях болезнь практически неминуемо заканчивается потерей рассудка.

Как отмечает дерматолог Жюль Липофф, представленная в книгах и сериале информация позволяет сделать несколько заключений о природе серой хвори.

Во-первых, это, без сомнения, инфекционное заболевание, причем очень заразное — в гораздо большей степени, чем, к примеру лихорадка Эбола. Инфекция передается через контакт с кожей. О случаях передачи воздушно-капельным или половым путем данных нет.

Во-вторых, возбудителями серой хвори могут выступать как микроорганизмы — бактерии и микобактерии — так и вирусы. Так как нам известно, что возбудитель инфекции передается через контакт с кожей, может выживать за пределами человеческого организма (например, на ткани), а симптомы проявляются очень быстро, речь, скорее всего, идет о вирусе.

В-третьих, серая хворь может быть не просто инфекцией, роль также может играть генетическая предрасположенность. Об этом может свидетельствовать как-то, что Тирион не заразился болезнью, так и характер поражения кожи на лице принцессы Ширин.

В-четвертых, по своей природе и течению болезни серая хворь больше похожа на оспу и сибирскую язву, чем на чуму или проказу. В сочетании с генетической составляющей наиболее близкое из известных медицине заболеваний — папилломавирус: при наличии у человека определенных мутаций заражение вирусом может привести к развитию бородавчатой эпидермодисплазии.

На основе имеющихся данных Жюль Липофф приходит к выводу, что серая хворь — вирусное инфекционное заболевание, передающееся через кожу и протекающее медленно. Больше всего болезнь похожа на оспу или папилломавирусную инфекцию. При выделении возбудителя возможна разработка вакцины (либо магических ритуалов, способных остановить распространение болезни). Принимая во внимание высокий риск инфицирования, Липофф предупреждает, что выделенный возбудитель серой хвори может быть использован в качестве биологического оружия.