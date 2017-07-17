«Время Носика»: лекция Станислава Белковского и Дмитрия Быкова Она уже идет

17 июля в 19:30 в лектории «Прямая речь» состоится лекция Станислава Белковского и Дмитрия Быкова «Время Носика». Это будет именно лекция, а не вечер воспоминаний: Белковский и Быков попытаются оценить значение Носика для современной истории. Для тех, кто не сумеет попасть в лекторий, «Медуза» с любезного разрешения организаторов будет вести трансляцию в прямом эфире.