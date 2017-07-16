Spotify обвинили в создании фейковых музыкантов В популярном стриминг-сервисе появились никому не известные артисты с миллионами прослушиваний

Один из самых популярных музыкальных стриминг-сервисов Spotify обвинили в создании фейковых музыкантов — артистов, которые фактически не существуют за пределами сервиса. Их песни часто встречаются в кураторских плейлистах, их слушают миллионы пользователей, но узнать о них самих невозможно: у них нет профилей в соцсетях, про них не пишут музыкальные издания. Музыкальная пресса предположила, что Spotify таким образом уходит от выплат авторских отчислений.

Spotify — один из самых популярных стриминг-сервисов в мире, им пользуются более 140 миллионов человек; в отличие от конкурентов, у него есть бесплатная версия с рекламой между треками. До появления Apple Music шведский сервис был главным игроком на рынке с самой большой библиотекой музыки. Spotify несколько раз заявляли о начале работы в России, но запуск откладывали из-за политических рисков.

У Spotify немало проблем: реклама приносит недостаточно прибыли, в 2016 году компания при выручке в 3 миллиарда долларов показала убыток примерно в 500 миллионов. Сервис критикуют за низкие выплаты (Spotify платит музыкантам примерно полцента за прослушивание одного трека, Apple Music — около 0,7 цента); некоторые артисты, в том числе Тейлор Свифт, даже объявляли бойкот шведскому проекту из-за невыгодных условий. Свифт говорила, что стриминговые сервисы вредят продажам альбомов и обесценивают труд музыкантов.

Как и у других подобных сервисов, в Spotify есть кураторские плейлисты, разделенные по жанрам, настроениям, видам досуга и спорта, для которых они предназначены. Эти плейлисты собираются вручную музыкальными редакторами Spotify на основе внутренней статистики сервиса. В начале июля издание The Vulture обратило внимание, что в этих плейлистах зачастую можно встретить совершенно незнакомые имена. Deep Watch, Enno Aarem, Charles Bolt, Evelyn Stein — у них десятки миллионов прослушиваний, но о них ничего неизвестно за пределами плейлистов: ни профилей в фейсбуке, ни упоминаний в музыкальных изданиях.

The Vulture сделало очевидное предположение — Spotify покупает права на песни неизвестных артистов и помещает их в собственные плейлисты с названиями вроде Ambient Chill, чтобы не платить авторские отчисления (роялти). Отчисления — главная статья расходов любого стриминга, Spotify не исключение.

Музыкальный блог Music Business Worldwide предположил, что фейковые артисты, которых продвигает сам Spotify, обходятся сервису практически бесплатно и позволяют сильно сэкономить на выплатах. В блоге предположили, что, возможно, сервис и не владеет всеми правами на эти композиции, но договорился о сниженных роялти, и поэтому их продвигает. Music Business Worldwide насчитал более 50 таких подозрительных музыкантов.

В Spotify заявили, что ничем подобным не занимается. «Мы не создаем и никогда не создавали „фейковых артистов“ и не помещали их в плейлисты. Это полная неправда. Мы не владеем правами ни на какие песни, мы не музыкальный лейбл. Вся музыка лицензирована у правообладателей, и мы платим роялти по всем песням в Spotify», — сказали в Spotify.

По данным The Verge, эти таинственные артисты — независимые музыканты, выпускающие музыку под псевдонимами. Один из них, фанк-музыкант Андреас Эйлман, под выдуманными мужскими и женскими псевдонимами выпускает инструментальные композиции; другой, учитель пианино Магнуз Фолк (в его профиле на SoundCloud добавлены десятки поп-песен), выпускает инструментальную музыку под четырьмя псевдонимами.

Несколько авторов подозрительных песен поговорили с The Verge на условиях анонимности. Один из них объяснил, что не играет живьем, и поэтому не видит смысла выпускать музыку под одним именем; несколько псевдонимов позволяет ему создавать инструментальную музыку в разных жанрах. «Не знаю никого в Spotify, но мне повезло, что мою музыку добавили в несколько плейлистов», — сказал другой музыкант. По сведениям The Verge, стриминг-сервис иногда обращается к небольшим независимым лейблам с точечными запросами на песни, но неизвестно, на каких условиях с ними заключаются контракты

Помимо независимых музыкантов в плейлистах Spotify обнаружилась музыка шведского лейбла Epidemic Sound. У него тот же инвестор, что и у Spotify. Лейбл специализируется на продаже треков для видео, рекламы и прочих нужд. На его сайте указано, что лейбл предоставляет музыку свободную от роялти. Для Spotify делается исключение: композиторы Epidemic Sound все же получают отчисления.

По данным The Verge, Spotify действительно включает в популярные плейлисты никому не известных артистов, которых редакторам сервиса могут поставлять небольшие лейблы и такие компании, как Epidemic Sound. Издание не нашло доказательств, что Spotify делает это ради снижения выплат. The Verge подсчитал, что 50 подозрительным музыкантам Spotify выплатил около 3 миллионов долларов — не такая большая сумма для сервиса с выручкой в 3 миллиарда.