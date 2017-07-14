Как красноярские депутаты увеличили себе зарплату вдвое, а потом очень громко оправдывались. Цепочка событий

Закон, увеличивающий вдвое зарплаты красноярским госслужащим , был единогласно принят региональным законодательным собранием 8 июня и вступил в силу после подписания губернатором края Виктором Толоконским 3 июля. Официально он называется законом о внесении изменений в статьи 7 и 14 закона края «об оплате труда лиц, замещающие государственные должности Красноярского края, и государственных гражданский служащих Красноярского края».

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5 июля красноярская телекомпания «Афонтово» показала сюжет о том, как депутаты на последней сессии перед летними каникулами приняли закон о повышении зарплат. Автор закона, депутат от «Единой России» Людмила Магомедова рассказала, что зарплата депутатов не повышалась 11 лет: «Директор театра в Норильске получает в три раза больше, чем председатель комитета, курирующий пять министерств», — заявила Магомедова. Депутаты Красноярского края сейчас получают около ста тысяч рублей в месяц . Благодаря закону их зарплата, а также зарплата губернатора, председателя правительства, министров и других чиновников вырастала в два раза.

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6 июля губернатор Красноярского края Виктор Толоконский прокомментировал новый закон. Он назвал повышение зарплаты депутатом «обоснованным» , так как «зарплата депутатов и чиновников в регионе — одна из самых низких в России» — и пообещал в этом же году повысить оплату труда и бюджетникам.

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10 июля в утреннем эфире телеканала ТВК ведущий Александр Смол поздравил депутатов красноярского заксобрания и поаплодировал им: «Круто куда-то избраться, а потом самим себе поднять зарплату», — сказал он. За четыре дня ролик посмотрело более 880 тысяч человек. Смол также процитировал слова депутата от «Патриотов России» Ивана Серебрякова — он за закон о повышении зарплат не голосовал, но уточнил, что изначально законодательная инициатива «касалась не депутатов, а госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей, врачей и так далее, а произошла вот такая подмена понятий ».

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11 июля сообщения о красноярском законе появились в федеральных СМИ. В частности, об этом, ссылаясь на источник в региональном парламенте, написало РИА Новости. Решение об увеличении зарплат источник агентства назвал «чисто техническим» и уточнил, что повышение состоится, только если будут приняты поправки в краевой бюджет. Также агентство сообщило, что в своем первоначальном виде законопроект не предполагал повышение зарплат, но перед сессией в него внесли изменения, о которых сообщили не всем голосующим .

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12 июля на сайте красноярского отделения партии ЛДПР появилось заявление с требованием отменить закон о повышении зарплат министрам и депутатам, который «представители партии власти провели обманным путем». Руководитель фракции ЛДПР в красноярском заксобрании Александр Глисков заявил, что авторы закона умышленно ввели в заблуждение других депутатов о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект. «В исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было», — отметил депутат. Глисков также назвал «верхом безнравственности» увеличивать зарплату депутатов до двухсот тысяч рублей в месяц, когда бюджетники живут на двадцать. По словам депутата, голоса ЛДПР, поданные за принятие законопроекта, отозваны, сам Глисков намерен обратиться в прокуратуру Красноярского края.

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Прокуратура начала проверку законности принятого акта. 12 июля в ведомстве признали, что поправка, «предусматривающая повышение оплаты труда лиц, замещающих государственные должности края», была включена в текст в день заседания сессии, и поэтому « правовую экспертизу в прокуратуре законопроект не проходил ».

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В тот же день пресс-служба законодательного собрания Красноярского края опубликовала пресс-релиз, в котором указала на то, что на сессии «не вносились и не обсуждались какие-либо предложения по увеличению фонда оплаты труда депутатов и лиц, замещающих государственные должности края. Никаких изменений в оплате труда не произошло ».

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