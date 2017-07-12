Хозяйка города. Подкаст Аудиоверсия репортажа Таисии Бекбулатовой о вице-мэре Москвы Анастасии Раковой

41-летняя уроженка Ханты-Мансийска Анастасия Ракова работает в должности вице-мэра Москвы уже почти семь лет. Формально Ракова возглавляет аппарат мэра; в реальности — влияет почти на все политические процессы в городе и может вмешиваться в деятельность самых разных департаментов, иногда — в очень резкой форме. Именно Ракова занималась почти всеми аспектами московской программы реновации, в частности организовывала голосование за и против сноса домов. «Медуза» представляет аудиоверсию текста Таисии Бекбулатовой об Анастасии Раковой.