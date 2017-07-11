Флешмоб памяти Антона Носика: друзья и знакомые выкладывают скриншоты своей переписки с ним
Основатель нескольких важнейших российских интернет-проектов, журналист и благотворитель Антон Носик умер 9 июля. Почти сразу после того, как стало известно о его смерти, знакомые и друзья Носика начали стихийно публиковать в соцсетях скриншоты своих переписок с ним. В этих коротких диалогах Носик — такой же, как и в жизни: щедрый; готовый прийти на помощь по первому зову; знающий, кажется, ответ на любой вопрос в мире.
В этой нашей последней переписке с Носиком - весь Антон Борисыч. Ты просишь помочь, и он сначала соглашается, а потом уже спрашивает, что именно надо сделать. Ну и его обычное "жив пока" за месяц до смерти...Опубликовано Ильей Яшиным 9 июля 2017 г.
Мы познакомились года 3 или 4 назад, когда он собирался в поездку в США. Поскольку я уехала из России в 1999 и становлен...Опубликовано Julia Nikolaev 9 июля 2017 г.
Антон Борисыч, дорогой мой человек, что ж ты наделал... Мы обязательно еще встретимся...Опубликовано Мишей Козыревым 9 июля 2017 г.
Вот это вот last seen 19 hours ago совершенно предательское, конечно. Last seen, и больше seen не будет. А вопрос имею тот же, что и на скриншоте.Опубликовано Полиной Немировской 9 июля 2017 г.
Я тоже вспомню о нем такОпубликовано Антоном Долиным 9 июля 2017 г.
Опубликовано Katia Margolis 9 июля 2017 г.
Опубликовано Екатериной Винокуровой 9 июля 2017 г.
Всё. Вот и похоронили мы Антона Носика. Спи спокойно, друг pic.twitter.com/qd0N95ijgu— Alexey Navalny (@navalny) July 11, 2017