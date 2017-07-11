Флешмоб памяти Антона Носика: друзья и знакомые выкладывают скриншоты своей переписки с ним

Основатель нескольких важнейших российских интернет-проектов, журналист и благотворитель Антон Носик умер 9 июля. Почти сразу после того, как стало известно о его смерти, знакомые и друзья Носика начали стихийно публиковать в соцсетях скриншоты своих переписок с ним. В этих коротких диалогах Носик — такой же, как и в жизни: щедрый; готовый прийти на помощь по первому зову; знающий, кажется, ответ на любой вопрос в мире.