В список ЮНЕСКО включили остров-богиню в Японии. Туда пускают только мужчин (и что они там делают, точно никто не знает)

ЮНЕСКО расширило список , находящихся под защитой ООН. В него добавились восемь мест, в том числе монастырь заповедника «Остров-град Свияжск» в Зеленодольском районе Татарстана, венецианские оборонительные сооружения в Хорватии и Черногории, а также коммуна Тапутапуатеа на острове Раиатеа Французской Полинезии. «Медуза» решила рассказать о самом загадочном месте, вошедшем в список, — священном японском острове Окиносима, куда пускают только мужчин. Что происходит на острове, никто не знает — всем посетившим его строго-настрого запрещается рассказывать о своем опыте.

Окиносима входит в заповедный регион Мунаката и одноименный комплекс святилищ в префектуре Фукуока. В соответствии с верованиями , весь остров — это воплощение богини Тагори-химэ, покровительницы мореплавателей и одной из трех дочерей богини-солнца Аматэрасу и бога-ветра Сусаноо. В комплекте с островом статус объекта мирового наследия получили и три окрестных рифа, а также святилища на соседнем острове Осима — где тоже почитали остров-богиню, но издалека.

По мнению экспертов ООН, Окиносима — это выдающийся пример традиции поклонения острову: на нем сохранились не только святилища, но и многочисленные дары, которые везли сюда начиная с IV века. На клочке суши размером всего 700 квадратных метров археологи обнаружили как два десятка останков ритуальных зданий, так и около 80 тысяч подношений богине, включая украшения и оружие. Причина такого богатства — в расположении острова. Окиносима находится в 60 километрах от западного побережья острова Кюсю, между Японским архипелагом и Корейским полуостровом, где до IX века проходили оживленные торговые пути. На острове молились за моряков, а сами они приносили богине дары за спасение.

Как отмечают эксперты, все дары и ритуалы на Окиносиме сохранились почти без изменений благодаря жестким табу — это одно из не только старейших, но и наименее посещаемых святилищ в Японии. До сих пор попасть на остров могут только мужчины. Это либо священнослужители местного культа (Тагори-химэ посвящен действующий храм XVII века, реконструированный в 1932 году), либо мужчины-паломники. Всего поклониться богине могут не больше двухсот человек и лишь раз в году. Остров для посещения открывают 27 мая, в день памяти моряков, погибших в Цусимском сражении во время Русско-японской войны.

Ближайшее святилище покровительницы мореплавателей Тагори-химэ, открытое для широкой публики, находится на соседнем острове Осима. Из него видны очертания острова Окиносима Imaki Hidekazu / World Heritage Promotion Committee

Но и это не все ограничения для желающих поклониться богине: мужчинам положено полностью раздеться, прежде чем они ступят на остров, — и омыться в прибрежных водах. Это обязательный обряд очищения, так как ничего «грязного» приносить на Окиносиму нельзя. Что именно происходит на острове в этот день — неизвестно: паломникам запрещено об этом рассказывать (а также уносить с собой с него хоть что-нибудь, будь то травинка или камень).

Единственные, кто приближается к берегам Окиносимы кроме священнослужителей и паломников, — местные рыбаки с соседнего острова Осима. Самых опытных из них принимают в закрытое общество «Друзей Окиносимы». Когда погода не позволяет рыбачить, они помогают убирать храм, а в ясные дни обязательно приносят в дар богине самую крупную рыбину из улова. «Нас с детства учили, что если ты сделаешь что-то запретное или расскажешь об острове, то будешь проклят», — объясняют они. О том, что происходит на Окиносиме, не знают даже жены рыбаков. Женщинам также не положено принимать участие в ритуалах (в том числе поминках и похоронах), пока их мужья рыбачат у острова, — чтобы не накликать беду.

Запрет на посещение острова для женщин, по мнению экспертов, связан с гендерными ограничениями, которые повсеместно существовали в синтоизме до 1872 года. Его причиной может быть синтоистское убеждение, что менструальная кровь оскверняет святилища. По утверждению экспертов ООН, новый статус острова никак не повлияет на его традиции и не повлечет за собой потока туристов: на остров по-прежнему можно будет попасть только ограниченному числу мужчин.