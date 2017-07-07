От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

ЮНЕСКО объявило старый город Хеврона палестинским памятником. Израиль урезал взносы ООН

Reuters
18:00, 7 июля 2017
Надежный источник

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля объявил о включении старого города Хеврона (город на Западном берегу Иордана) в списки Всемирного наследия и Всемирного наследия под угрозой.

В сообщении памятник, где расположена так называемая Пещера патриархов (библейское место захоронения Авраама, Исаака, Иакова, Сарры, Ревекки и Лии), указан как относящийся к Палестине.

По сообщению Jerusalem Post, ЮНЕСКО впервые назвала палестинским памятник, где находится иудейская религиозная святыня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ответ на решение ЮНЕСКО распорядился сократить финансирование ООН на миллион долларов и направить эти деньги на строительство в Хевроне музея, передает Reuters. Он заявил, что Израиль — одно из немногих мест на Ближнем Востоке, где храмы не подвергаются ежедневной опасности.

Как пишет агентство, Израиль урезает финансирование ООН в четвертый раз за минувший год; в результате оно сократилось с 11 миллионов долларов до 1,7 миллиона.

ЮНЕСКО предоставила Палестинской автономии статус полноправного члена в 2011 году. В знак протеста против этого решения Израиль, США и ряд других стран временно заморозили взносы в эту организацию.
В списке Всемирного наследия есть три памятника, которые ЮНЕСКО отнесла к Палестине: Старый город Хеврона, базилика Рождества Христова в Вифлееме и культурный ландшафт южной части Иерусалима, Батир.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться