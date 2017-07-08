Какие сериалы мы ждем в июле Возвращение «Игры престолов», другие «Друзья», глянцевый Шекспир и немного крови

Американское телевидение упорно отказывается уходить на каникулы. Весь июль на нем будут выходить интересные сериалы: про кокаиновый бум в Калифорнии 1980-х, вампиров в Техасе, юность Шекспира, дружбу сорокалетних и многое другое. «Медуза» выбрала 12 новых шоу, на которые стоит потратить время даже в разгар лета.

«Снегопад» (Snowfall)

С 5 июля на FX

Сериал без звезд, зато о целой эпохе — эпидемии наркотиков в Лос-Анджелесе 1980-х. Когда в странах Карибского бассейна началось перепроизводство кокаина, американские дилеры решили изменить рыночную стратегию. Так из наркотика для избранных белый порошок превратился в дешевый крэк для всех желающих. А Лос-Анджелес погрузился в пир во время чумы, по окончании которого не только навсегда изменились отношения между полицией и этническими бандами, но и появилась новая музыкальная и кинематографическая культура. Сериал рассказывает о том, как это произошло, — на примере юного дилера, агента ЦРУ, дочери наркобарона и мексиканского рестлера по прозвищу Эль Осо.

Главная причина верить в шоу — репутация его создателя Джона Синглтона. Певец лос-анджелесских гетто, он всю свою карьеру посвятил исследованию расовых конфликтов в Калифорнии. Дебютный фильм «Ребята по соседству» сделал его самым молодым режиссером (и первым афроамериканцем), когда-либо номинированным на «Оскар». Затем были авторские «Поэтичная Джастис» (с Тупаком Шакуром и Джанет Джексон), «Высшее образование» (с Айс Кьюбом) и «Четыре брата» (с Марком Уолбергом). Теперь к идеям Синглтона обратилось и телевидение. Интересно, как он распорядится высокой трибуной.

«Кастлвания» (Castlevania)

C 7 июля на Netflix

Канадско-американская анимация по мотивам старой японской видеоигры. Главный злодей грядущего мультфильма (и уже обещанного второго сезона) — Дракула. Главный герой — последний охотник на вампиров из рода Бельмонтов. Почти нет сомнений, что «Кастлвания» от Netflix окажется для любителей видеоигр 1980-х годов, тем же, чем сериал «Очень странные дела» оказался для поклонников поп-культуры того времени. Нарисовано, во всяком случае, красиво.

«На колесах» (Tour de Pharmacy)

8 июля на HBO, с 9 июля — в «Амедиатеке»

Продолжение довольно смешной, местами дикой и очень странной мокьюментари-комедии «7 дней в аду», в которой Энди Сэмберг (преемник Адама Сэндлера в Голливуде) и Кит Харрингтон (Джон Сноу из «Игры престолов») изображали соперничающих теннисистов. На этот раз предметом сатиры становится мир велогонок и скандалы с допингом, а вместе с Сэмбергом в кадре появляются Майк Тайсон, Орландо Блум, Джей Джей Абрамс и даже велогонщик Лэнс Армстронг. И да, это не сериал, а телефильм. Так что повествование обещает быть предельно собранным, а концентрация шуток — высокой.

«Уилл» (Will)

C 10 июля на TNT

Хотя все, кто смотрел фильм «Выживут только любовники», знают, что за Шекспира писали вампиры, наследие главного английского драматурга продолжает волновать Голливуд. Сериал «Уилл», судя по доступным материалам, будет тем еще приключением хипстеров при дворе короля Якова I. Уильям Шекспир, все его музы, соперники и друзья здесь выглядят так, будто сбежали со страниц глянцевого журнала. А торжественный синопсис при этом обещает, что свои жизнь и творчество герои посвятят борьбе с диктатурой. Все это по искусственности страстей напоминает недавний рекламный ролик Pepsi с Кендалл Дженнер, но постараемся не судить сериал раньше времени. В конце концов, может получиться что-то столь же разнузданное, сексуальное и остроумное, как «Демоны да Винчи» на канале Star.

Жирный шрифт (The Bold Type)

С 11 июля на Freeform

Еще одна попытка догнать безвозвратно, кажется, ушедшую эпоху гламура. Героини сериала — три девушки, работающие в глянцевом журнале. Место действия — осенний Нью-Йорк. В основе сюжета лежат реальные мемуары бывшего главреда американских Marie Claire и Cosmopolitan Джоанны Коулз, что внушает, хоть и сдержанный, но все же оптимизм.

«Друзья из колледжа» (Friends From College)

С 14 июля на Netflix

Сериал, на первый взгляд, притворяется новыми «Друзьями», а главную звезду — Коби Смолдерс — выписывает из шоу «Как я встретил вашу маму», но не дадим ему себя провести. Проектом руководит Николас Столлер — режиссер сентиментальных, но довольно похабных полнометражных комедий «Соседи» и «В пролете». Так что вместо иллюзии об идеальной дружбе взрослых людей (чего, кстати, на циничном телевидении давно не хватает — все лучшее достается подросткам) стоит готовиться к хронике измен и соперничества.

«Игра престолов», 7 сезон (Game of Thrones)

С 16 июля на HBO, с 17 июля — в «Амедиатеке»

«Игра престолов» близится к стадии плей-офф, так что самое время делать ставки: кому пора умирать, кто на ком женится и кого убьют на чьей свадьбе. Шутки шутками, а этот сериал как явление требует серьезного анализа, так что пока просто обведите дату в календаре — и обязательно вернемся к обсуждению накануне премьеры.

Loaded

C 17 июля на AMC

В 2010 году, то есть задолго до премьеры «Силиконовой долины», израильская телекомедия о стартаперах Mesudarim поставил на уши IT-прессу. Некоторые журналисты приняли презентацию вымышленной видеоигры из сериала за настоящий продукт — и принялись восторженно о нем писать. Спустя 7 лет историю наконец-то адаптировали для западного телевидения под названием Loaded. На этот раз сериал повествует о четырех внезапно разбогатевших британских программистах, так что зрители смогут немного передохнуть от невротиков из Калифорнии.

«Футболисты», третий сезон (Ballers)

С 23 июля на HBO, с 24 июля — в «Амедиатеке»

Сериал про американский футбол из хулиганской выходки HBO (столько дорогих автомобилей, наркотиков, обнаженных фотомоделей и Дуэйна «Скалы» Джонсона нет даже в фильме «Анаболики: потом и кровью») уверенно превращается в главную на телевидении сагу о мужской дружбе, пусть и в мягком переплете. Его предельно энергичных тридцатиминутных эпизодов зрителю более чем достаточно, чтобы: а) захотеть заниматься спортом; б) начать работать чуть больше и, желательно, на себя; в) задуматься, кто из товарищей мог бы составить компанию на этом пути. Немного дурацкий, но очень вдохновляющий сериал — эдакий Александр Дюма-отец в постановке Майкла Бэя.

«Миднайт, Техас» (Midnight, Texas)

C 24 июля на NBC

NBC — не тот канал, от которого стоит ждать чудес, но «Миднайт, Техас» опирается на такие столпы американской поп-культуры, что не заметить этот сериал просто невозможно. Миднайт — название города посреди пустыни, где столетиями прячутся от людей вампиры и другие сверхъестественные существа. Где-то рядом происходит действие «Проповедника», а еще в этих местах вполне мог бы находиться город Салем из романа Стивена Кинга «Участь Салема», не будь тот упрямым резидентом штата Мэн. Писательница Шарлин Харрис, придумавшая трилогию о Миднайте, — еще и автор цикла романов о Сьюки Стакхаус, девушке, вокруг которой вырос сериал HBO «Настоящая кровь». Его, впрочем, в первую очередь любили за радикализм, который NBC себе ни за что не позволит.

«Комната 104» (Room 104)

C 28 июля на HBO, с 29 июля — в «Амедиатеке»

Сериал-альманах с интересной концепцией. Каждая серия рассказывает о новых героях, ровно на одну ночь остановившихся в дешевом мотеле через дорогу от аэропорта Кливленда. Жанр шоу меняется вместе с постояльцами — от комедии до триллера. Мотели для американской поп-культуры — настоящие храмы, так что необходимость подобного жертвоприношения давно назрела. Правда, священнодействовать канал HBO отправил продюсеров и режиссеров братьев Дюпласс, известных по довольно противоречивым сериалам «Звери» и «Вместе».

«Последний магнат» (The Last Tycoon)

C 24 июля на Amazon

Возможно, главный новый сериал месяца. Сценарий — вольный, но все же пересказ неоконченного «Последнего магната» Фицджеральда — того самого, по которому уже снят фильм Элии Казана с Робертом Де Ниро и Джеком Николсоном. Но эта смена — более чем достойная. Действие, как и в романе, происходит в Голливуде 1930-х. Властного кинопродюсера играет Келси Грэммер, по «Боссу» которого мы скучаем уже пять лет. Его обманчиво тихую дочь — Лили Коллинз из недавней драмы про девочку и свинью «Окча». А другого продюсера, соперника и любовника, изображает актер Мэтт Бомер.

В репертуаре онлайн-канала Amazon уже есть достойный сериал о самом Фицджеральде «З: Начало всего», так что и в «Последнего магната» стоит поверить.