Pornhub ввел в России авторизацию через «ВКонтакте». Мы попросили его объяснить, зачем он это сделал

Вечером 6 июля Pornhub ввел для российских пользователей обязательную проверку возраста — через «ВКонтакте». Фактически это означает, что посещение сайта с территории РФ может сопровождаться сбором персональных данных людей, которые просматривают порно. Порносайт и «ВКонтакте» утверждают, что ничего, кроме возраста пользователей, их не интересует. Представитель Pornhub признал, что авторизация через социальную сеть требуется для того, чтобы сайт, который в России уже запрещали, избежал новых блокировок. РФ — единственная страна в мире, где Pornhub выясняет возраст у своих пользователей с помощью авторизации через соцсеть.

В России фактически введен просмотр сайта Pornhub по паспорту. С 6 июля для входа на сайт пользователь должен авторизоваться через «ВКонтакте», тем самым подтвердив, что является совершеннолетним — раньше для этого достаточно было ввести дату рождения. Чтобы завести аккаунт во «ВКонтакте» пользователь должен ввести номер телефона, легально зарегистрировать который можно только по паспорту.

Установить жесткий контроль над возрастом пользователей предложил сам Pornhub. Представитель порносайта в России Дмитрий Колодин объяснил: «Это был самый эффективный и простой способ обеспечить соблюдение российских законов о доступе к контенту для взрослых. Это простое и безопасное решение для проверки соответствия требованию 18+». Проверка возраста через соцсети, по его словам, используется сайтом только в России. Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников подтвердил «Медузе», что добавить авторизацию через соцсеть — это инициатива Pornhub.

В Pornhub признали, что нововведение требуется, в том числе, для того, чтобы избежать новых блокировок в РФ. Роскомнадзор уже блокировал в России сайт с сентября 2016-го по апрель 2017-го по решению суда — за распространение порнографии. «Выбор даты и года рождения (так происходила проверка возраста на сайта ранее — прим. „Медузы“) выглядел очевидным для обхода пользователями. Мы вынуждены придерживаться российского законодательства для того, чтобы продолжать активно работать на территории РФ. Этот вариант показался нам более работоспособным», — пояснил Колодин. Он признал, что «подобные истории направлены, в первую очередь, на то, чтобы избежать дальнейших блокировок и нарушений законов». Пресс-служба Роскомнадзора на запросы «Медузы» не ответила.

Pornhub и «ВКонтакте» утверждают, что данные посетителей не могут попасть к третьим лицам. «Данным пользователей, которые авторизуются на сайтах с помощью нашей формы, ничего не угрожает», — подчеркнул пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников. «Мы забираем только возраст. Мы не храним никаких личных данных. История просмотров и прочее является конфиденциальной информацией, которую мы показываем пользователю и используем для системы рекомендаций, но не отдаем на сторону», — добавил Колодин. Большинство комментаторов под постом об авторизации на официальной странице Pornhub во «ВКонтакте» уверены в обратном.