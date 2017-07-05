Как правильно разговаривать с врачом Инструкция «Медузы» и «Французской клиники»

Каждый из нас хотя бы раз покидал кабинет врача в полной растерянности: ничего не понятно, времени не хватило, забыли озвучить важную жалобу, хмурый врач назначил кучу лекарств. После консультации, на которой с первых минут все пошло не так, многим непросто снова доверить здоровье конкретному специалисту и врачам в целом. Компетентный и внимательный доктор — это больше, чем полдела, но пациент тоже в ответе за эффективное лечение. Вместе с медицинским директором «Французской клиники» , урологом Фуадом Шакиром рассказываем, как вести себя на приеме, что спрашивать у врача и как понять, что пора обратиться за вторым мнением.

Подготовьтесь к приему

Качественно собрать анамнез (историю болезни) — задача доктора, но в интересах пациента облегчить ему это дело. Ваше домашнее задание перед приемом — четко определить причину обращения к врачу и описать все возникшие жалобы. Иногда пациентам советуют быть краткими и отмечать только ключевые симптомы, но для компетентного врача важна любая информация. Постарайтесь проследить, что именно, как и в каких случаях болит (для этого можно вести дневник). Вспомните историю возникновения симптомов и то, как состояние менялось в зависимости от разных факторов. Важно ориентироваться на собственные ощущения, но при этом ничего не додумывать: пусть информации будет меньше, зато она будет точной. Заранее составьте список вопросов врачу — это поможет не растеряться. В помощь вам основные вопросы, которые стоит задать до, во время и после приема. Если у вас есть результаты предыдущих исследований, возьмите их с собой.

Узнайте о порядке приема

Чтобы не случилось так, что вы не успели задать важные вопросы, а врач показался вам невнимательным, нужно заранее выяснить, сколько времени отведено пациенту. В государственных клиниках прием может длиться всего 10–15 минут, в частных — в среднем около 30 минут. Это подтверждает доктор Шакир: «Время приема в клинике устанавливается опытным путем, то есть определяется средняя продолжительность — у нас это 40 минут. Сколько времени понадобится именно вам, зависит от вашей ситуации. В нашей клинике иногда бывает и полтора-два часа, когда случай сложный». Соответственно, если приходится подождать приема, хоть вы и пришли вовремя, в хорошей клинике это значит, что перед вами такой же пациент, которому нужно получить ответы на все вопросы. Значит, и вас не будут торопить покинуть кабинет. Повторные приемы обычно занимают меньше времени, поскольку анамнез уже собран.

Не стесняйтесь задавать вопросы и описывать свои ощущения

Ответственность за собственное здоровье лежит в первую очередь на нас самих, потому важно принимать активное участие в лечении. Смело задавайте вопросы и всегда уточняйте, если что-то непонятно. Нужно узнать у врача о разных вариантах лечения и его этапах, а затем с помощью доктора выбрать оптимальный. Компетентный врач знает, что отвечать на вопросы и объяснять — часть его работы. Для такого врача важно в том числе понять отношение пациента к состоянию своего здоровья, потому не стесняйтесь озвучивать субъективные ощущения. Не бойтесь показаться глупыми. Даже если ваш комментарий несущественен и скорее выражает опасение, чем жалобу (например: «Я боюсь потерять сознание»), выскажитесь — эта информация поможет врачу «правильно» вас успокоить.

Ничего не скрывайте

Мы приходим к врачам, рассчитывая на помощь, но сами усложняем им задачу, утаивая некоторые факты из жизни. Курение, употребление алкоголя или наркотиков, а также медикаментов или БАДов, побочные эффекты от них, нюансы половой жизни, различные заболевания, стрессовые факторы, эмоциональные состояния — все это пациенты часто скрывают или просто забывают рассказать врачу. Это может свести к нулю все попытки вас вылечить. Скрытных пациентов можно понять: хотя бы однажды столкнувшись с резким осуждением, особенно со стороны врача, человек вряд ли захочет делиться с ним неоднозначными фактами из жизни. Но важно найти специалиста, который будет вам не судьей, а союзником. Хороший врач найдет способ помочь при любых обстоятельствах.

Повремените с критикой

Нередко пациенты сталкиваются с халатным отношением врачей, неправильными диагнозами и лечением. После таких прецедентов нелегко решиться снова обратиться к врачу. Тем не менее, если уж пришли на прием, не стоит начинать разговор с недоверия. Найти правильный формат общения — это не только задача врача. Для начала не стоит подвергать сомнению все, что он назначает. «Не занимайтесь самолечением, — предупреждает Фуад Шакир. — Не корректируйте назначения врача на свое усмотрение: например, назначенные препараты могут работать в комплексе, а при отдельном приеме оказаться бесполезными и даже причинить вред». Критиковать врача, опираясь на информацию в Сети, тоже не вариант, но всегда можно преподнести сомнения в форме вопроса. Если же вам кажется, что врач все время спешит, отмахивается от вас и грубит, не терпите это и ищите другого специалиста.

Обратите внимание на компетентность врача

Это не вопрос интуиции — здесь есть объективные критерии. Важно, чтобы назначения врача совпадали с международными рекомендациями в соответствующей области и основывались на принципах доказательной медицины. В ней используются исключительно методы лечения и препараты, прошедшие клинические испытания, то есть те, чья эффективность научно доказана. Казалось бы, вся медицина должна быть доказательной, но врачи по всему миру все еще назначают гомеопатические препараты, метод Фолля или магнитотерапию — неэффективные, а потому опасные методы. Подробно и доступно о доказательной медицине можно прочесть здесь или здесь. Всем пациентам, владеющим английским языком, не помешает проверять назначенные медикаменты на хороших сайтах для пациентов и в статьях о соответствующих заболеваниях. Если препарата там нет, это повод задать врачу вопрос о целесообразности его применения

Важно знать и то, каким должен быть правильный прием. Это не просто беседа. Доктор Шакир напоминает: «Консультация обязательно должна включать осмотр, а результатом консультации должен быть диагноз (хотя бы предварительный) и рекомендации: назначения исследований и консультаций — для уточнения диагноза; назначение лечения, если диагноз установлен; рекомендации по образу жизни, профилактическим обследованиям — если заболеваний нет». Бывает, что по результатам исследований в повторном приеме нет необходимости. Тогда рекомендации сообщаются пациенту по телефону или по электронной почте. Это совершенно нормально и не повод думать, что в клинике вам не уделяют внимание.

Мнение другого специалиста может быть ценно

Не стоит ставить под сомнение диагноз врача, если он признан в современной медицине. Но если у вас диагностируют несуществующие заболевания в виде вегетососудистой дистонии (ВСД) или дисбактериоза и назначают сомнительные препараты, стоит задать уточняющие вопросы и выяснить, что врач имеет в виду. Если он ставит вам диагноз «ВСД» и при этом советует проконсультироваться с психотерапевтом, он все делает правильно. Причины постановки ложных диагнозов часто административные. Например, неврологи не имеют права ставить диагноз «депрессия» и вынуждены описывать это как ВСД с депрессивным синдромом, но при этом назначают антидепрессант. Но если при том же диагнозе вам назначили сразу несколько препаратов без доказанной эффективности, стоит поискать второго экспертного мнения.

Консультация другого врача также поможет распознать и . Самому это сделать крайне трудно: когда назначают несколько препаратов, пациентам часто кажется, что их залечивают, хотя на деле назначен необходимый минимум. Мнение специалиста того же профиля в другой клинике поможет развеять или подтвердить сомнения, но доктор Шакир не советует впадать в другую крайность и консультироваться у множества специалистов. Наверняка так вы получите разные мнения и, возможно, даже разные диагнозы, что усугубит растерянность. По словам доктора, при поиске второго врача могут помочь отзывы пациентов о конкретном специалисте.

Главное: если по каким-то причинам вы не нашли общий язык с врачом, не нужно терять доверие ко всем специалистам. Найти компетентного и внимательного, к сожалению, не так просто, но это возможно.

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