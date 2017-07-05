CNN вычислил автора «гифки с Трампом». Тот извинился и удалился с Reddit

2 июля Дональд Трамп опубликовал в твиттере гифку, на которой «избивает» человека с логотипом телеканала CNN вместо головы. CNN, другие новостные организации и многие политики-демократы обвинили президента США в призывах к насилию над журналистами. Автором гифки оказался пользователь Reddit под ником HanAssholeSolo — он часто писал ксенофобские посты. Журналистам CNN удалось узнать настоящее имя пользователя. После этого он извинился и удалил все свои посты.

HanAssholeSolo опубликовал гифку с Трампом и CNN на Reddit 28 июня. По сведениям CNN, до этого в интернете она не появлялась. После публикации изображения Трампом HanAssholeSolo написал: «****** [удивительно!] Проснулся утром, сел пить кофеек, а мой пост ретвитит кто бы вы думали? Сам ВЕЛИКИЙ ИМПОРАТОР!»

После этого HanAssholeSolo попал в зону внимания блогеров и СМИ — журналисты изучили другие его посты и выяснили, что он часто публиковал расистские и антисемитские высказывания.

По записям HanAssholeSolo CNN смог вычислить его имя, найти аккаунты в соцсетях, узнать некоторые детали его биографии и попытаться связаться с ним по электронной почте. На письмо пользователь не ответил, но на следующий день опубликовал на Reddit развернутое извинение.

«Во-первых, я хочу извиниться перед пользователями Reddit за то, что по моей вине сайт оказался вовлечен в скандал, — написал HanAssholeSolo. — Я также приношу извинения за свои расистские или ксенофобские посты. Я совсем не такой, всю свою жизнь я люблю и принимаю всех людей без исключения. Я вовсе не такой, каким меня называют теперь в СМИ. Я просто троллил — писал посты в надежде на реакцию от пользователей. Ни одну из злых вещей, которые я написал, я не написал всерьез. Я никогда не поддерживал бы насилие или жестокость по отношению к кому-то лишь на том основании, что их вероисповедание или образ жизни отличаются от моих».

Гифка с Трампом и CNN, по словам HanAssholeSolo, была «чистой воды сатирой» и не была направлена против канала. «Это была просто шутка. Я и подумать не мог, что она окажется в твиттере у президента». Пользователь также отметил, что Дональд Трамп запостил не его гифку, а видео со звуком, сделанное кем-то другим на основе этой гифки.

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Текст извинения был опубликован в сабреддите r/The_Donald. Вскоре он был удален.

Написав извинение, HanAssholeSolo связался с журналистами CNN и подтвердил свою личность. Он попросил сотрудников канала не называть его имени из опасений за свою безопасность. Кроме того, он боялся, что придание его имени огласке «станет позором для него самого и для его семьи». HanAssholeSolo также пообещал удалить все свои оскорбительные посты — а после этого полностью удалился с Reddit.

На телеканале заявили, что не будут называть настоящего имени HanAssholeSolo, поскольку он является частным лицом и извинился за свои действия. «CNN оставляет за собой право обнародовать имя пользователя, если обстоятельства изменятся», — заявили на телеканале.

Некоторые пользователи, обсуждавшие эту историю в твиттере, похвалили HanAssholeSolo за извинения, другие усомнились в его искренности. Формулировка, с которой CNN согласилась не публиковать его имя, многим показалась странной с точки зрения журналистской этики.

Not sure how “publicly threatening to dox someone if he does it again” squares with journalistic ethics pic.twitter.com/oM4TwIcZUW — Gabriel Roth (@gabrielroth) July 5, 2017

5 июля на Reddit появился появился сабреддит r/HanAssholeSolo/. Сейчас в нем девять записей, одна из самых популярных озаглавлена Je Suis u/HanAssholeSolo.