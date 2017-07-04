Чечня объявила в розыск главу местного Сбербанка. «Радио Свобода» утверждает, что Магомед «Лорд» Даудов вымогал у него деньги

Поздно вечером 3 июля чеченская полиция объявила в розыск главу местного филиала Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова. Официально он подозревается в «незаконных банковских операциях» и выводе денежных средств. Оппозиционное чеченским властям издание «Кавказ.Реалии» сообщало, что руководство республики требовало у Джабраилова 30 миллионов рублей. По другой версии, представители власти лишь требовали вернуть незаконно выведенные деньги. Ни одна из сторон не комментирует ситуацию. «Медуза» рассказывает, что известно о преследовании Джабраилова.

МВД Чечни сообщило, что глава местного филиала Сбербанка Саид-Магомед Джабраилов объявлен в розыск. Его подозревают в создании 12 фирм-однодневок, через которые были «совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более одного миллиарда рублей». Счета фирм были зарегистрированы в чеченском Сбербанке.

«Только по предварительной оценке в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей», — говорится в сообщении МВД. Полиция полагает, что Джабраилов сбежал за границу.

«Радио Свобода» незадолго до этого сообщило, что руководители Чечни «вымогали» деньги у Джабраилова. 3 июля издание «Кавказ.Реалии» (входит в структуру «Радио Свобода») со ссылкой на неназванные источники рассказало, что спикер парламента Чечни и правая рука главы республики Рамзана Кадырова Магомед Даудов («Лорд») якобы «вымогал» у Джабраилова 30 миллионов рублей. Издание утверждало, что при этом разговоре присутствовали замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов и генеральный прокурор республики Шарпуди Абдул-Кадыров — их участие, предположительно, было гарантией того, что в случае отказа на главу банка заведут уголовное дело о пособничестве боевикам. По версии сайта, Джабраилов отказался давать деньги, написал заявление на отпуск и уехал из республики.

Чеченские власти и Сбербанк ситуацию не комментируют. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов в разговоре с «Ведомостями» отказался говорить про публикацию в «Кавказ.Реалии», заявив, что «не считает нужным комментировать такую чушь». И.о. старшего помощника прокурора Чечни по взаимодействию со СМИ Адам Сельмурзаев сообщил «Медузе», что «пока не может дать комментарий по этому поводу». Дозвониться до пресс-службы чеченского парламента «Медузе» не удалось.

В пресс-службе Сбербанка «Медузе» заявили: «Сбербанк в настоящее время не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка».

Альтернативную версию событий предложила бывшая сотрудница издания «Лайф» Анастасия Кашеварова, близкая к Рамзану Кадырову. Она сообщила, что на встрече с Джабраиловым якобы не было Даудова, зато были глава правительства Чечни Абубакар Эдельгериев, местные представители МВД и Счетной палаты. Во время разговора они потребовали от Джабраилова вернуть деньги, которые он вывел через фирмы-однодневки, и «не портить имидж Чеченской Республики», утверждает Кашеварова.

«Джабраилов никого не послушал и побежал жаловаться главе Сбербанка Герману Грефу и начальнику службы безопасности банка. И так мы еле-еле находим общий язык с банковской системой, а он такую ситуацию создает», — приводит Кашеварова слова неназванного участника этой встречи. После этого Греф якобы созвонился с Кадыровым, а центральный офис Сбербанка направил в чеченское отделение проверку, которая подтвердила хищения, утверждает Кашеварова.

С Рамзаном Кадыровым Кашеварову связывают приятельские отношения; в частности, в декабре 2016 года Кашеварова предлагала «Медузе» организовать интервью главы Чечни.