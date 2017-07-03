МВД Чечни объявило в розыск главу местного филиала Сбербанка. Ранее сообщалось, что власти республики вымогали у него 30 миллионов рублей

МВД Чечни объявило в розыск главу местного филиала Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова. Его подозревают в создании фирм-однодневок, через которые было обналичено более одного миллиарда рублей.

В пресс-релизе МВД говорится, что ущерб государству составил более 298 миллионов рублей. Откуда этот ущерб взялся, в сообщении не говорится.

В МВД считают, что Джабраилов скрывается за границей.

Ранее 3 июля издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на свой источник сообщило, что спикер парламента Чечни требовал от Джабраилова 30 миллионов рублей. При этом присутствовали замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов и генеральный прокурор Чечни Шарпуди Абдул-Кадыров. По версии издания, присутствие силовиков должно было стать гарантией того, что в случае отказа на главу банка заведут уголовное дело о пособничестве боевикам. Джабраилов отказался отдать деньги, ушел в отпуск и уехал из республики.