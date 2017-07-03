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истории

Жители Клина перекрывают федеральную трассу. Фото и видео

Meduza
14:56, 3 июля 2017
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Жители подмосковного Клина 3 июля перекрыли на некоторое время федеральную трассу, которая проходит через город. Они выразили недовольство тем, что у них так и не появилась горячая вода — ее отключили для летней профилактики инфраструктуры. После акции на трассе горожане устроили митинг в шестом микрорайоне, где и не было воды.

Сообщество во ВКонтакте «Подслушано в Клину»

Под Клином местные жители сегодня перекрыли Ленинградку из-за отключения с 13 июня горячей воды на неопределённый срок.

Опубликовано Новости Москвы 3 июля 2017 г.
Сообщество во ВКонтакте «Подслушано в Клину»

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Сообщество во ВКонтакте «ДТП и ЧП Москва»

После акции на трассе горожане отправились на несогласованный митинг в шестом микрорайоне.

По Кодексу об административных правонарушениях, за перекрытие дороги жителям Клина может грозить до 100 тысяч рублей штрафа.