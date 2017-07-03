Жители Клина перекрывают федеральную трассу. Фото и видео
Жители подмосковного Клина 3 июля перекрыли на некоторое время федеральную трассу, которая проходит через город. Они выразили недовольство тем, что у них так и не появилась горячая вода — ее отключили для летней профилактики инфраструктуры. После акции на трассе горожане устроили митинг в шестом микрорайоне, где и не было воды.
Бунт в возглавляемом "фигурантами игорного дела прокуроров" Клину. Люди, возмущенные отсутствием горячей воды, перекрыли Ленинградское шоссе pic.twitter.com/bka7DGBT9a— Клинское телевидение (@TVklin) July 3, 2017
Жители подмосковного Клина перекрыли движение по трассе Москва — Санкт-Петербург (М-10). Они вышли протестовать, потому что дома нет воды pic.twitter.com/bB0cEOnFMg— RTVI (@RTVi) July 3, 2017
Под Клином местные жители сегодня перекрыли Ленинградку из-за отключения с 13 июня горячей воды на неопределённый срок.Опубликовано Новости Москвы 3 июля 2017 г.
После акции на трассе горожане отправились на несогласованный митинг в шестом микрорайоне.
По Кодексу об административных правонарушениях, за перекрытие дороги жителям Клина может грозить до 100 тысяч рублей штрафа.