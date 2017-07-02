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Российские болельщики стоя слушают гимн Украины: видео
1 июля в Москве состоялся боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко.
Перед началом боя по традиции исполнялись национальные гимны. Украинский гимн весь зал слушал стоя.
Организатор боя и промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский рассказал в интервью «Р-Спорт» о беспрецедентных мерах безопасности, принятых перед матчем. «Мы сделали абсолютно все для того, чтобы это была дружественная встреча, — заявил Рябинский. — У нас была усиленная охрана, дополнительная служба безопасности, чтобы не было каких-то дурацкий провокаций, чтобы не было возможности взвинтить политическую ситуацию».
Поединок закончился победой Поветкина.