Как консультироваться с врачом по телефону или почте. Инструкция

В России появляется все больше сервисов, которые предлагают пообщаться с врачом, не выходя из дома. Да и сами врачи нередко дают пациентам почту или телефон, чтобы те могли не записываться на прием по малейшему поводу. Но не все пациенты знают, чего можно ждать от таких удаленных консультаций и как общаться с врачом максимально продуктивно. Мы опросили экспертов и составили инструкцию.

Имейте в виду: заочные консультации не всегда уместны

Возможности заочных консультаций ограничены. Во-первых, врачу, как правило, очень важно осмотреть пациента. Во-вторых, в России по закону удаленно ставить диагноз и назначать лечение пока нельзя — врач во время такой консультации может лишь сделать какое-то предположение. Поэтому к удаленным консультациям лучше всего прибегать только в некоторых случаях. Вот примерный список таких ситуаций:

вы уже были на приеме у этого врача и сейчас нужно лишь что-то уточнить. Например, скорректировать дозу препарата или убедиться, что вы правильно выполняете рекомендации;

у вас на руках результаты исследований (к примеру, ЭКГ, компьютерной томографии, рентгенографии) и вы хотите получить какое-то предварительное заключение или второе мнение;

вы не понимаете: бежать на очный прием или само пройдет;

вы не понимаете, идти на прием к этому врачу или вам нужен доктор с другой специализацией;

до ближайшего врача пробираться по тайге 60 километров, потом ехать на автобусе еще столько же, а вы не в том состоянии.

Только не ждите, что по вашим описаниям врач непременно поставит диагноз и назначит какие-то препараты. Даже на очном приеме это далеко не всегда можно сделать сразу — часто необходимо дообследование или наблюдение, чтобы посмотреть как будет развиваться ситуация.

Выберите подходящий способ связи и подходящее время

Давать пациенту почту или телефон — личный выбор каждого врача, поэтому лучше, чтобы это была именно инициатива доктора, самостоятельно просить не стоит. Но уместно спросить, какой способ связи должен быть с врачом, если у вас появятся вопросы после приема, и что делать в экстренной ситуации.

Если врач дал вам свои контакты, это не значит, что он доступен круглосуточно. Поэтому, если ситуация действительно срочная (к примеру, у вас открылось кровотечение или вы заподозрили у близкого человека инсульт), определенно стоит вызвать скорую или самостоятельно обратиться в больницу. Кстати, на московскую Станцию скорой помощи можно позвонить не только по телефону 03 (или 103), но и по телефону +7 (495) 620-42-33 . Вам ответит врач, который скажет, нужно ли вызывать бригаду и даст какие-то базовые советы.

Если дело не такое срочное, но до очного приема не ждет, то это ровно тот случай, для которого врач и дал вам свой телефон. Если он сам не уточнял, в какое время можно звонить, то делать это стоит только в будни и только в рабочее время. В остальных случаях, опять же, обращаться в скорую, больницу или делать так, как вы договорились с врачом.

Бывает, что врач не берет трубку или сбрасывает ваш звонок; скорее всего, это значит, что он занят. Попробуйте написать сообщение: кратко опишите, в чем дело, и спросите, когда перезвонить. Это будет куда полезнее и гуманнее, чем несколько раз перезванивать.

Когда ситуация не срочная, лучше писать — так общение получится более продуктивным.

Подготовьтесь к общению с врачом

Если вы звоните, то лучше продумать свою речь заранее, чтобы ничего не упустить и получить максимально точный ответ:

представьтесь;

спросите, не отвлекаете ли врача (если да, уточните, когда перезвонить);

кратко, без отступлений изложите суть проблемы (что и когда начало беспокоить, как менялись симптомы, видите ли вы какие-то закономерности в изменении симптомов, какие препараты вы применяли, с каким эффектом) и задайте конкретный вопрос.

Хороший пример: «У меня второй день очень сильно болит голова. Раньше так никогда не болело. Когда встаю, боль усиливается. Принял вчера 400 миллиграммов ибупрофена — не помогло. Мне нужно скорее в больницу или можно спокойно записаться к вам на прием?»

Если врач вас когда-то лечил, то подумайте, по каким деталям он сможет вас вспомнить. И это описание обязательно должно включать ваш диагноз. Для врачей нормально запоминать пациентов по их патологиям и анатомическим особенностям. К примеру, офтальмолог может не помнить вас в лицо, но наверняка сразу вспомнит ваш случай, если увидит снимок вашей сетчатки.

Вот примеры из поста спинального хирурга Алексея Кащеева:

Плохой пример: «Я у вас была с болью в ноге, в зеленой кофте, Марина»;

Хороший пример: «Николай Иванов, вы меня оперировали в 2013 году, экстрамедуллярная опухоль, сразу после вашей поездки в Таиланд, я музыкант».

Если этот врач лечил вас давно и теперь вы ему пишете, то правила примерно те же: с самого начала упомяните несколько деталей, по которым вас можно узнать.

Если же вы пишете впервые, то полезно будет указать:

пол;

возраст;

хронические заболевания;

препараты, которые вы принимаете;

когда и как поставили диагноз или появились и развивались симптомы;

чем лечились, с каким эффектом.

Письмо должно быть структурировано и не быть сплошным текстом: так проще воспринимать информацию, не упустить детали и отвечать по существу.

Приложите результаты исследований, если они есть

Если вы проходили компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию или любое другое исследование, результаты которого у вас есть на руках, то лучше ничего не пересказывать своими словами, не высылать врачу одно лишь заключение другого специалиста, а присылать файлы с соответствующими изображениями. Они должны носить говорящие названия.

Плохой пример: adf_____66666.jpg.

Хороший пример: КТ_легких_11_12_2016.

Фотографии должны быть качественными. Если вы фотографируете не сыпь или какие-то другие кожные проявления, а документы, то это удобнее делать с помощью специального приложения (например, CamScanner или Tiny Scanner). Не стоит присылать фотографии вверх ногами, боком или в теле письма — это точно затруднит работу с ними.

Хорошо, если у вас есть собственная персональная карта здоровья, где вы собираете результаты всех исследований, выписки и назначения, и вы можете дать врачу доступ к ней. Существует несколько сайтов, на базе которых можно заполнять персональную карту здоровья, — к примеру, HealthVault.

Оплатите консультацию

Если врач потратил на вас свое время, провел полноценную консультацию и вам не потребовалось для этого ехать к нему на прием, может быть, даже в другой город, логично, что эта работа должна быть оплачена. Но здесь есть один скользкий момент. Скорее всего, в ближайшем будущем удаленные консультации будут официальными и на сайте врача или клиники вы сможете узнать их стоимость. Но сейчас обычно такие консультации неофициальны, это серая зона и прейскуранта чаще всего нет. Тем не менее считается, что правильно было бы оплатить полную стоимость очной консультации, если сам врач не предложил какой-то другой вариант. Как именно оплатить — обсудите с врачом.