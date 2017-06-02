Смотрите: бот в телеграме, который рассказывает, как оказывать первую помощь

В телеграме появился бот, который дает советы, как оказывать первую помощь — «ЖГУТ — Первая помощь» . Медицинский журналист Дарья Саркисян попробовала им воспользоваться и поняла, что в критических ситуациях он может оказаться полезным.

Многие люди боятся навредить, поэтому в лучшем случае вызывают скорую помощь, хотя на самом спасти человека до ее приезда иногда очень легко. Для этого часто не надо совершать подвигов, делать дыхание «рот в рот» и определять по оттенку крови, в каком месте накладывать жгут.

У бота есть самые разные сценарии: что делать при травме, судорожном приступе, потере сознания, подозрении на инсульт, боли в груди и если человек подавился.

Вот, например, что он советует, если у человека начался судорожный приступ:

Бот также присылает фотографии и короткие видеоинструкции:

Если вы проходили курсы первой помощи и вам просто нужно вспомнить алгоритм, то в главном меню надо нажать кнопку «Тренинг пройден». Тогда вы получите более развернутую программу:

Создатели бота — компания «Первая помощь и спецподготовка FAST» и команда SayHiMedia. Он основан на рекомендациях 2015 года Европейского совета по реанимации.

В дальнейшем авторы планируют сделать что-то вроде интерактивного видео с актерами, которым нужно помогать оказывать первую помощь. На английском нечто похожее уже существует, в том числе форме приложения.

Кстати, если вам не нравятся боты и вы предпочитаете по старинке пользоваться приложениями, то можете скачать приложение «Первая помощь — РКК» (iOS, Android) от Российского Красного Креста. Но, конечно, будет гораздо больше пользы, если вы сходите на курсы первой помощи. Они обычно длятся всего пару дней, бывают бесплатными и не требуют особой физической подготовки.