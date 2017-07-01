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истории

В Страсбурге прощаются с Гельмутом Колем — человеком, который объединил Германию. Фотографии

Meduza
12:13, 1 июля 2017

Гроб бывшего канцлера Германии Гельмута Коля в зале заседания Европейского парламента в Страсбурге, 1 июля 2017 года

Francois Lenoir / Reuters / Scanpix / LETA

1 июля в здании Европейского парламента в Страсбурге прошла церемония прощания с Гельмутом Колем — бывшим канцлером Германии, который умер 16 июня. Именно при Коле произошло объединение ФРГ и ГДР в одну страну. Проститься с политиком приехали государственные деятели со всего мира: нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, российский премьер Дмитрий Медведев, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, бывший президент США Билл Клинтон и другие. Это первый раз, когда подобная церемония проходит в зале Европейского парламента. «Медуза» показывает, как это было.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вдова Гельмута Коля Майке Коль-Рихтер
Michel Euler / AP / Scanpix / LETA
Премьер-министр России Дмитрий Медведев у гроба Коля, обернутого во флаг Европейского союза
Patrick Hertzog / AFP / Scanpix / LETA
Бывший президент США Билл Клинтон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на траурной церемонии
Patrick Hertzog / AFP / Scanpix / LETA
Политики на церемонии прощания с Гельмутом Колем. На фотографии: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху разговаривает с Эммануэлем Макроном, Дмитрий Медведев общается с Ангелой Меркель; рядом с ними — Билл Клинтон
Patrick Seeger / EPA / Scanpix / LETA
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и Билл Клинтон
Patrick Seeger / EPA / Scanpix / LETA
Оркестр на траурной церемонии памяти Гельмута Коля
Michel Euler / AP / Scanpix / LETA

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