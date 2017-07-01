истории
В Страсбурге прощаются с Гельмутом Колем — человеком, который объединил Германию. Фотографии
Meduza
12:13, 1 июля 2017
Francois Lenoir / Reuters / Scanpix / LETA
1 июля в здании Европейского парламента в Страсбурге прошла церемония прощания с Гельмутом Колем — бывшим канцлером Германии, который умер 16 июня. Именно при Коле произошло объединение ФРГ и ГДР в одну страну. Проститься с политиком приехали государственные деятели со всего мира: нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, российский премьер Дмитрий Медведев, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, бывший президент США Билл Клинтон и другие. Это первый раз, когда подобная церемония проходит в зале Европейского парламента. «Медуза» показывает, как это было.