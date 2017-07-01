Украинского военного арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству журналистов на Донбассе. Украина требует его освободить

30 июня в итальянской Болонье был арестован Виталий Марков — гражданин Украины и Италии, участвовавший в боевых действиях на востоке Украины в составе одного из украинских добровольческих батальонов. Италия подозревает Маркова в причастности к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова — они были убиты под Славянском в мае 2014 года и стали первыми журналистами, погибшими на Донбассе. «Медуза» вспоминает, что известно о гибели Миронова и Роккелли, и рассказывает об аресте Маркова.

Российский журналист и правозащитник Андрей Миронов и итальянский фотограф Андреа Роккелли погибли 24 мая 2014 года под Славянском. Миронов и Роккелли отправились на Украину, чтобы освещать вооруженный конфликт на востоке страны; за несколько дней до их смерти вышел их материал в «Новой газете» о двух многодетных семьях из Славянска, которые вынуждены прятаться от войны в подвалах.

Как рассказывал «Коммерсанту» французский фотограф Вильям Рогульон, находившийся вместе с Мироновым и Роккелли, журналисты проводили съемку в двух километрах от Славянска, когда в них начали стрелять из автоматов. Журналисты попытались спрятаться в канаве, но туда прилетел минометный снаряд. Сам Рогульон получил осколочные ранения ног.

Миронов и Роккелли стали первыми журналистами, погибшими на Донбассе. Миронов, которому в 2014-м исполнилось 60 лет, в советское время был диссидентом — в частности, в 1980-х провел несколько лет в тюрьме в Удмуртии по обвинению в антисоветской агитации. После освобождения сотрудничал с обществом «Мемориал», занимался журналистикой и правозащитной деятельностью, много бывал в Чечне. Роккелли на момент гибели было тридцать, он специализировался на работе в горячих точках; его фотографии публиковались в Newsweek и Le Monde. В июне 2014-го Миронова и Роккелли посмертно наградили премией имени Анны Политковской «Камертон».

Представители украинских войск и сепаратистов обвиняли в убийстве журналистов друг друга. «Би-би-си» со ссылкой на сепаратистов сообщало, что автомобиль с журналистами был обстрелян с украинской стороны, когда он остановился около блокпоста ДНР. В то же время тогдашний первый вице-премьер Украины Виталий Ярема на следующий день после гибели журналистов заявил, что Роккелли и Миронов погибли «во время минометного обстрела со стороны террористов». ОБСЕ выступила с отдельным заявлением о гибели журналистов, потребовав расследовать все обстоятельства дела.

Гибель Миронова и Роккелли расследовали в России, Украине и Италии. Как сообщала «Новая газета» в мае 2016 года, в России уголовное дело по факту убийства Миронова было возбуждено только через полгода после его смерти; издание также отмечало, что журналистам не удалось добиться никакой информации о ходе следствия ни от одного от ведомств в трех странах. Тогда же родные Роккелли рассказали «Новой газете», что представители украинских властей сообщили им об окончании следствия и отправке отчета на более чем сорока страницах в Италию.

В мае 2017 года расследование о гибели журналистов опубликовала итальянская газета La Reppublica. В нем со слов адвоката родственников Роккелли утверждается, что Украина направила итальянской стороне «бесполезные свидетельства» и «создает препятствия» для расследования гибели фотографа. По данным издания, руководитель следственной группы в Милане «отправил украинскому правительству требование о повторном расследовании». Родственники Роккелли также заявили журналистам, что гибель фотографа не была случайностью: он снимал «стоящий на путях поезд, захваченный украинскими военными», на том же месте, что и в предыдущие дни. Рогульон, также давший интервью La Reppublica, сказал, что, по его мнению, стрелявшие специально целились в автомобиль журналистов.

«Украинские власти в деле, приложенном к материалам вскрытия тела Андреа, говорят о перестрелках между украинской армией и пророссийскими военными, произошедших по вине пророссийской стороны. Этот ответ, естественно, является совершенно неудовлетворительным», — сказал La Reppublicа отец фотографа Рино Рокелли.

30 июня по подозрению в причастности к гибели Рокелли в Болонье был арестован Виталий Марков. Итальянские СМИ сообщают, что Марков — гражданин Италии и Украины, который в конце 2013-го приехал в Киев для участия в протестах на Майдане Незалежности. 30 июня он прилетел в Италию вместе с женой впервые за три с половиной года и собирался навестить мать; его задержали в аэропорту.

Как рассказал телеканалу 112 народный депутат Украины Андрей Антонищак, Марков состоит в батальоне им. Кульчицкого, который был сформирован из активистов Майдана, у него позывной «Итальянец». Сейчас Марков — заместитель командира взвода. Антонищак отметил, что знаком с Марковым «с Майдана» и что Марков, гражданин Италии, в начале 2014 года восстановил свой украинский паспорт. Депутат также отметил, что батальон, в котором состоял Марков, действительно участвовал в боевых действиях в Славянске, однако не имел на вооружении минометов.

Арест «украинского солдата» Маркова подтвердила Генпрокуратура Украины; ведомство сообщило, что «удивлено» действиями итальянских коллег, и добавило, что, по версии украинских следователей, Роккелли и Миронов погибли в результате обстрела со стороны сепаратистов. Народный депутат и советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что арест Маркова «похож на очередную российскую провокацию»: по версии политика, российские спецслужбы передали итальянской стороне «какие-то надуманные документы».

Народный депутат Антонищак утверждает, что к Маркову не пускают украинских дипломатов. Власти Италии пока не сообщили, каким образом, по их версии, Марков причастен к гибели Роккелли и Миронова.