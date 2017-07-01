В Болонье по делу о гибели итальянского фотографа в Донбассе арестовали бойца украинского добровольческого батальона

В Болонье 30 июня был арестован боец украинского добровольческого батальона, который подозревается в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского правозащитника Андрея Миронова в Донбассе в 2014 году.

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что арестованного зовут Виталий Марков. По информации итальянских СМИ, он гражданин Италии и Украины.

Марков приехал на Украину из Италии в конце 2013 года и участвовал в протестах на Майдане Незалежности. В дальнейшем он вступил в один из добровольческих батальонов, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе. По словам, украинского депутата Андрея Антонищака, Марков — действующий военнослужащий батальона имени Кульчицкого, который был сформирован из участников «Самообороны Майдана».

По версии итальянского следствия, Марков и другие, пока не установленные лица, причастны к гибели Роккелли и Миронова. В чем именно заключалась его роль в случившемся, не уточняется.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что «удивлены» арестом Маркова; в ведомстве заявили, что на Украине также расследуют гибель Роккелли и считают, что он погиб в результате обстрела со стороны сепаратистов. Власти Украины потребовали у Италии «предоставить основательные доказательства» его вины или освободить его.

Как заявил телеканалу «112» Антонищак, к Маркову не пускают украинских дипломатов, поскольку у него есть гражданство Италии.