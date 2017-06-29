Как создавался первый айфон. Семь фактов из новой книги о главном телефоне в мире

Ровно 10 лет назад в продажу поступила первая модель айфона. За неделю до этого вышла книга журналиста Брайана Мерчанта о телефоне Apple. Самое интересное в ней — как создавался айфон, ставший мировым стандартом смартфонов. «Медуза» приводит семь фактов из книги.

Стив Джобс ненавидел обычные телефоны

На самом деле, их не выносили все ключевые сотрудники компании, включая Стива Джобса, дизайнера Джони Айва и одного из создателей айпода Тони Фэдела. Между собой они называли их «кусками дерьма». Осенью 2005 года Стив Джобс представил «первый iTunes Phone» — Motorola Rokr. Как и ожидали сотрудники Apple, телефон оказался никудышным, и даже сам Стив Джобс, рассказывая о нем со сцены, держал аппарат как грязный носок.

Как вспоминает Тони Фэдел, после выступления Джобс спустился со сцены расстроенным. «Это не взлетит. Я устал возиться с этими тупыми трубкоделателями», — сказал он. По словам Фэдела, именно после той презентации стало понятно, что Apple выпустит свой телефон, хотя до этого Джобс опасался, что смартфонами будут пользоваться одни нерды.

Разработка велась в строжайшей секретности

Проект Purple был сверхсекретным. Когда туда нанимали сотрудников, им говорили что-то вроде этого: «Мы знаем, что ты талантливый инженер, и мы хотим, чтобы ты работал над проектом, о котором мы тебе ничего не расскажем. Причем мы хотим нанять тебя сегодня же». И многие соглашались. Иногда новых сотрудников заставляли подписывать обязательство о неразглашении, в котором они обязались ничего не рассказывать про обязательство о неразглашении по поводу самого проекта.

Команда, работавшая над айфоном, заняла этаж, на который не могли попасть другие сотрудники. В некоторые комнаты можно было пройти, только просканировав четыре пропуска. В один из офисов, где работала команда по созданию интерфейса айфона, запретили входить даже уборщикам.

Из-за тяжелого графика распадались семьи

Когда сотрудникам Apple предлагали работать над созданием айфона, они слышали от Тони Фэдела следующее: «Я не могу сказать вам, что это за проект, но я могу сказать, что если вы согласитесь над ним работать, то вы будете работать так, как не работали никогда в жизни. До тех пор, пока мы будем делать этот продукт, вы будет работать ночами и на выходных». Это было правдой.

Никто из сотрудников не рассчитывал на выходные и отпуск. Все работали и днем и ночью; многие спали прямо в офисе — из-за этого там все время пахло потом и остатками еды. По словам одного из разработчиков, за время работы он набрал больше 20 килограммов. Особенно тяжело приходилось женатым — из-за тяжелого графика распался не один и не два брака. Менеджер Ричард Уильямс, пока работал над айфоном, завел трех детей. Когда родился первый, он съездил в больницу, и сразу вернулся на работу. Когда родилась двойня, он взял один отгул. «Это было тяжело. Очень тяжело», — вспоминает он.

Как-то вечером в субботу, проработав весь день, разработчик Джон Райт, начал собираться домой на день рождения сына. Его коллега Ким Ворат возмутилась, что он не будет присутствовать на совещании чуть позже: «У меня тоже дети». В гневе она захлопнула дверь так, что та заблокировалась. Пришлось звать охрану. Как только Ким Ворат освободили, она вернулась к работе.

Айфон мог быть похож на айпод

Сначала Стив Джобс сомневался, что айфон может быть с тачскрином и отдавал предпочтение варианту с превращением айпода в телефон. Прототип выглядел так: это был айпод с экраном и колесом, который работал в двух режимах — в режиме плеера и в режиме телефона. Телефонный номер предлагалось набирать колесом, как на старом дисковом телефоне. Точно также они придумали набирать сообщения — на экране отображается ряд букв, ты выбираешь колесом, например, A, кликаешь, потом B, кликаешь и так далее. Чтобы это упростить, придумали систему автозамен.

Всего Apple сделала две сотни таких телефонов, и с них даже можно было позвонить. Впрочем, вскоре в команде поняли, что никто и никогда не станет так набирать номера телефонов и сообщения — это слишком сложно.

Айфон вырос из интерфейса

Стив Джобс поручил разработчику Басу Ордингу, который работал над созданием тачскрина, придумать модель телефона. Тот стал размышлять, как мог бы выглядеть интерфейс. Ординг сделал на своем маке модель телефона и стал придумывать, как будут работать базовые вещи — например, эффект отскакивания появился, когда Ординг не мог понять, почему страница не прокручивается — программа что ли зависла? Через несколько недель Ординг позвонил Джобсу и показал, что он придумал. «Когда я увидел эффект отскакивания, прокрутку по инерции и еще несколько вещей, я подумал: „Боже мой, мы можем сделать из этого телефон“».

Пользователей чуть не заставили отвинчивать вентиль для разблокировки айфона

Инженерам нужно было придумать способ разблокировать телефон: одновременно простой и достаточно сложный, чтобы не допустить случайной разблокировки в кармане. Сотрудники Apple долго искали идею, и один из них предложил вращать пальцами по экрану, будто открываешь вентиль. В итоге решили, что это слишком сложно.

Однажды дизайнер Фредди Анзурес летел из Сан-Франциско в Нью-Йорк и пошел в туалет. Он закрыл замок изнутри, и чтобы выйти, ему нужно было подвинуть щеколду. Здесь ему пришел в голову механизм Slide to unlock (на русский перевели как «Разблокируйте»). Потом его испытали на маленькой дочке одного из сотрудников, она справилась, и было решено, что такое решение подходит.

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Стив Джобс хотел, чтобы было две кнопки

У айфона одна главная кнопка — «Домой». При одиночном нажатии она возвращает на главный экран, а при двойном показывает открытые приложения. Ее так и задумывали, поведение должно быть предсказуемо — где бы ее ни нажал пользователь, он окажется там, где обычно.Поначалу Стив Джобс был против. Он хотел, чтобы была еще одна кнопка «Назад», но дизайнерам удалось ему доказать, что это только усложнит интерфейс.

В компании был еще один человек, которому не хватало кнопок — глава по маркетингу Фил Шиллер. Как рассказал Тони Фэдел, тот требовал, чтобы Apple сделала телефон с полноценной клавиатурой, как у Blackberry. По словам Фэдела, бывало, что Шиллер садился и начинал причитать: «Вы должны сделать настоящую клавиатуру. Только настоящую клавиатуру». Однажды на совещании, когда все уже согласились на тачскрин, Шиллер закричал, что компания принимает неверное решение. В итоге Стив Джобс выгнал его из кабинета.

После публикации этой главы в интернете Фил Шиллер назвал все описанное ложью. Тони Фэдел согласился с ним, но автор книги настаивает, что все правда — у него есть записи интервью с Фэделом и подтверждение от еще одного источника.