В январе на ютьюбе появились видео, на которых показан айфон с интерфейсом, похожим на интерфейс плееров iPod Classic — на экране есть даже виртуальное колесико! Издание The Verge попросило Тони Фаделла, под чьим руководством выходил первый телефон Apple, рассказать, что это за странные айфоны, зачем нужно было колесико и как менялось представление Стива Джобса о том, каким должен быть идеальный телефон.

9 января 2017 года исполнилось 10 лет со дня анонса первого iPhone. В честь годовщины австралийский пользователь ютьюба Сонни Диксон выложил ролики, на которых демонстрируется экспериментальный интерфейс первого телефона Apple. Вот один из них:

The battle of the iOS interface iPhone P1 vs P2 Sonny Dickson

На телефоне слева видно меню, очень похожее на меню iPod Classic, но с дополнительными пунктами — контакты, звонки и СМС. В iPod для управления используется сенсорное колесико. На видео такое колесико нарисовано прямо на экране айфона (над ним находится еще несколько кнопок).

У телефона, расположенного на видео справа, более классический тач-интерфейс: видно прототип меню и сенсорные кнопки, расставленные по экрану.

Тони Фаделл, бывший руководитель департамента по разработке айподов, который впоследствии возглавил работу над первым айфоном, позвонил в The Verge и подтвердил, что оба прототипа интерфейса действительно существовали — их параллельно (но сообща) рисовали две группы дизайнеров. Правда, кто и зачем портировал программные наработки на вышедшие позже айфоны, он не знает.

Наибольший интерес представляет собой устройство слева: айфон с виртуальным колесиком! Но на самом деле все немного сложнее: такой интерфейс хотели сделать для следующей модели iPod Video, версии плеера с цветным экраном.

В корпорации думали, как увеличить площадь экрана, но оставить традиционный элемент управления — и виртуальное колесико решало эту проблему. Предполагалось, что видео и фото можно будет разворачивать на весь экран, скрывая колесико.

А «iPod-телефон», который и превратился в итоге айфон, должен был работать с обычным, физическим колесиком. В Apple хотели, чтобы у него был маленький экран, как у телефонов Nokia. С колесиком все получалось хорошо, кроме набора номера — приходилось вращать палец, как в дисковом телефоне.

Фаделл вспоминает, что некоторые сотрудники Apple с первых дней понимали, что колесико в телефон не вписывается. Но на нем настаивал Стив Джобс: «Нет, я хочу, чтобы вы сделали это. Идите и сделайте. Вы должны попробовать. Попробуйте».

Приблизительно в это время Nokia выпустила модель, у которой кнопки расположены по кругу. Джобс заставил своих сотрудников попробовать и этот подход — так появился прототип с колесиком, на котором расположены физические кнопки. Он тоже не подходил.

«Мы говорили: „Стив, брось, это будет слишком сложно. Это не работает“», — вспоминает бывший топ-менеджер Apple. Несмотря на осознание бессмысленности своих действий, команда Фаделла потратила больше двух месяцев, пытаясь реализовать то, чего хотел Джобс.

В итоге у них получился обычный телефон с кнопками. Тогда Джобс сказал: «Нет, мы сделаем так, чтобы эта клавиатура работала на стекле». Так Apple решила полностью переработать интерфейс и пришла к идее с плитками.