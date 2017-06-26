Мы вышли из Кино. Все 25 каверов на Виктора Цоя здесь!

«Медуза» закрывает спецпроект «Мы вышли из Кино» , посвященный 55-летнему юбилею Виктора Цоя. Пять дней мы публиковали каверы на песни группы «Кино», записанные специально для проекта, — и теперь решили собрать их в одном месте, чтобы вам было удобнее оценить весь трибьют целиком. Плюс несколько слов от главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова — о том, каким получился этот трибьют.

Арт: Виктор Цой, 1988; дизайн: Doping-Pong, 2017

«Мы вышли из Кино» начинается «Последним героем» (впервые вышел на альбоме «Начальник Камчатки» в 1984 году), а заканчивается «Музыкой волн» («Это не любовь», 1985); все песни, записанные молодыми русскоязычными музыкантами для нового трибьюта «Кино», складываются в пластинку, посвященную преимущественно раннему, романтическому (без всяких кавычек) Цою, в противовес Цою позднему, героическому. Это возвращение не к плакату, а к живому человеку, не к драм-машине, а к расстроенной гитаре, в квартиру, а не на стадион. Почему так произошло, можно только гадать, и всякое гадание наверняка будет удачным.

Во-первых, эти песни нынешним подросткам, ровесникам Цоя из начала 1980-х, разумеется, известны меньше поздних хитов — а значит, рыться в этих пленках интереснее и найти что-нибудь оригинальное проще. Во-вторых, эти песни не обременены лишними смыслами — «Группа крови» и «Перемен!» не оставляют никакого пространства для воображения. В-третьих, это вообще-то отличные песни: садишься с гитарой подбирать их и немедленно приходишь в восторг, потому что-то, что казалось примитивным, оказывается изящным (послушайте, кстати, подкаст на ту же тему). В-четвертых, это ведь песни очень молодых людей — и петь их очень молодым людям комфортно. В-пятых, нет больше никаких стадионов — ни одному из музыкантов, участвовавших в трибьюте, такое количество слушателей не собрать; а вот квартиру — запросто.

Есть и еще одно ощущение, от которого, слушая нынешний трибьют, отделаться трудно. Романтический Цой живет в первой половине 1980-х — время глухое и противное, безнадежное настолько, что кажется — выхода из него нет и никогда не будет. Многие согласятся — хотя и не все, — что нынешнее время очень похоже на то; и выхода из него никакого не предвидится. Пусть так, но можно не обращать на это внимания — ходить в гости, ездить на рыбалку, играть на гитаре с друзьями, хрустеть яблоком, пить пиво; заранее стать свободным человеком и жить нормальной жизнью — несмотря на то, что она еще не наступила. Почему и чего мы еще должны ждать? За 1985-м придет 1986-й, а там и рукой подать, будущее уже за поворотом.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4474749">Мы вышли из кино. Трибьют Кино</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/171">сборник</a> на Яндекс.Музыке

Полный релиз из 25 треков доступен на iTunes, Google play и других цифровых витринах.