Три чукотских мудреца: как устроены песни Цоя. Подкаст «Медузы» Сапрыкин, Ганкин и Горбачев в гостях у Пономарева

Юрий Сапрыкин, Лев Ганкин и Александр Горбачев в гостях у Алексея Пономарева рассуждают о том, как непросто устроены песни Виктора Цоя, почему группа «Кино» была самой модной в питерском рок-клубе, а также выясняют, почему музыка Цоя вдохновляет одновременно и модную молодежь, и сторонников «русского мира». Этот подкаст — часть нашего большого спецпроекта «Мы вышли из Кино» к 55-летию Цоя.