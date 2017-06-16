Как вставить зуб Инструкция «Медузы» и клиники «Агами»

Поход к стоматологу — решение, которое многие из нас по-прежнему откладывают до последнего. И зря. Стоматология не стоит на месте: лечить и восстанавливать зубы сегодня можно почти безболезненно. Вместе с клиникой «Агами» разбираемся в нюансах имплантации и объясняем, как действовать и на что обращать внимание, если вам нужно восстановить один или несколько зубов. Как выбрать хорошую клинику? Можно ли получить новый зуб за один день? И важен ли бренд имплантатов?

Выберите клинику

В имплантации зубов, как и в любом вопросе, связанном со здоровьем, главное — найти квалифицированного врача и надежную клинику. При выборе последней обращайте внимание на ее оснащенность. В клинике должно быть все необходимое оборудование для диагностики и лечения зубов, например аппарат для компьютерной томографии, а также собственная зуботехническая лаборатория. Хороший знак, если в клинике работают врачи, которые знакомы с современными технологиями, проходят стажировки в разных странах, продолжают обучение и бывают на стоматологических конгрессах. В целом работа должна быть организована так, чтобы врачи с разной специализацией (стоматологи-хирурги, ортопеды, терапевты) могли совместно решать проблемы конкретного пациента, — это называется мультидисциплинарным подходом и важно для успешных результатов лечения. Фотографирование пациентов до, во время и после лечения сейчас считается важной частью истории болезни — и в хороших клиниках ему тоже уделяют время.

Также обратите внимание на то, насколько часто в выбранной клинике проводят операции по имплантации зубов, в том числе с остеопластикой (более сложный вариант имплантации, когда зуб отсутствует давно и, чтобы установить имплантат, нужно сначала нарастить костную ткань). Здравый смысл подсказывает: чем больше таких манипуляций проводится в клинике, тем выше ее авторитетность и опыт в имплантации. В хорошей клинике дают гарантию на проведенную работу на несколько лет. Конечно, для этого и вы должны соблюдать определенные условия — тщательно следить за гигиеной полости рта и регулярно приходить на осмотры. При правильном уходе имплантаты служат десятилетиями. А вот обещания пожизненной гарантии могут говорить, что клиника берет на себя слишком много, и это повод задуматься.

Прежде чем выбрать клинику, имеет смысл посетить несколько — иногда за имплантацию не берутся только потому, что не владеют новейшими технологиями и не готовы заниматься сложным случаем. Что касается ценообразования — нужно понимать, что для хороших результатов имплантации нужны качественные и дорогостоящие материалы, а проводить ее должен опытный специалист, время которого тоже стоит недешево. Порядок цен в надежных клиниках премиум-класса примерно одинаков. Если вам предлагают провести имплантацию намного дешевле — ждите подвоха: либо материалы окажутся не лучшего качества, либо в итоговый счет будет вписано множество дополнительных услуг. Например, анестезия, снятие швов, рентгенография — это обязательные элементы лечения, и при составлении бюджета «под ключ» они должны сразу в нем учитываться.

Коротко. Выбирая клинику, смотрите на ее оснащенность, квалификацию врачей и не гонитесь за дешевизной.

Расскажите врачу о себе

Имплантация — хоть и небольшое, но хирургическое вмешательство. Очень важно, чтобы вы рассказали врачу о любых текущих заболеваниях, принимаемых препаратах, вредных привычках и аллергии. Некоторые лекарства и БАДы могут повышать риск кровотечений или вступать во взаимодействие с компонентами анестетиков, поэтому расскажите о них, даже если вам кажется, что эта информация не имеет отношения к лечению зубов. Обязательно сообщите врачу, если вы беременны, — стоматологическая рентгенография и современная анестезия безопасны во время беременности и могут применяться при неотложных вмешательствах. Правда, во избежание лишнего стресса несрочные процедуры обычно рекомендуют отложить до рождения ребенка.

Частый вопрос — до какого возраста можно проводить имплантацию. Сам по себе возраст не является препятствием к проведению имплантации, но у пожилых людей чаще бывают заболевания, о которых врач обязательно должен знать, а пациент — прилагать дополнительные усилия для получения хороших результатов. Есть ряд относительных противопоказаний — в основном это разные хронические заболевания, которые не должны быть в состоянии обострения. При многих заболеваниях, даже тяжелых, имплантация может быть проведена успешно — но в любом случае последнее слово в принятии решения об установке имплантатов для конкретного пациента остается за врачом.

Коротко. Сообщите врачу о хронических и текущих болезнях, аллергии, принимаемых лекарствах и беременности.

Определите, сколько зубов нужно восстановить

После того как с выбором клиники покончено, все дальнейшие этапы лечения нужно планировать вместе с врачом. Он будет вашим главным советчиком. На первой консультации обсудите и решите, сколько имплантатов нужно установить именно вам и какая нужна подготовка. Имплантат — это, по-простому говоря, искусственный корень зуба. Имплантаты устанавливают в самых разных ситуациях, от отсутствия одного-единственного зуба до полной потери всех зубов. В последнем случае может быть достаточно нескольких имплантатов на всю челюсть (точное число определит стоматолог). Уже на них доктор установит фиксированную конструкцию — и вам не придется носить съемные протезы (мы уже говорили, что современная стоматология шагнула далеко вперед, но повторим это еще раз).

Коротко. Проконсультируйтесь с врачом и решите, сколько имплантатов нужно конкретно вам.

Выясните, сколько понадобится времени на все

Имплантация и протезирование — не одно и то же; чтобы получить окончательный результат, то есть неотличимый от натурального зуб, нужно пройти два этапа. Первый — подготовка к имплантации (если она нужна) и сама имплантация, то есть установка искусственного корня зуба. Второй этап — восстановление коронковой, то есть видимой, части зуба — протезирование на основе этого самого имплантата. Каждый из этапов требует времени, сколько — зависит от состояния ваших челюстей и зубов и общего состояния организма. Но иногда и имплантацию, и восстановление видимой части зуба можно провести одновременно.

Коротко. Установка искусственного корня зуба и коронки, скорее всего, не будет быстрой. «План работ» поможет составить врач, оценив ваше состояние здоровья.

Определите, какая подготовка нужна к имплантации

К имплантации, как и к любой другой операции, нужно подготовиться и убедиться, что у вас все в порядке со здоровьем. Для этого доктор попросит вас пройти обследование: нужно будет сдать кровь для стандартных общего и биохимического анализа, а также на некоторые инфекции — например, ВИЧ или вирусы гепатита.

Нужно обязательно пройти компьютерную томографию — важнейший метод обследования перед имплантацией. Именно она покажет, достаточно ли у вас костной ткани для установки имплантата. Томография еще может называться получением трехмерных или 3D-снимков, и лучше выполнять ее в той же клинике, где планируется лечение, — это позволит использовать одно и то же оборудование для отслеживания любых изменений.

По результатам томографии может оказаться, что нужна дополнительная подготовка. К примеру, если вы давно потеряли зуб, то костной ткани может быть недостаточно для установки имплантата — после долгого отсутствия зуба кость атрофируется, то есть идет на убыль. Но это поправимо: в таких случаях проводится остеопластика, то есть «подсадка» костной ткани. Имплантат может быть установлен и без остеопластики, сразу после удаления зуба — но только при определенных условиях. Во-первых, объем костной ткани, как мы уже выяснили, должен быть достаточным. Во-вторых, в месте установки не должно быть воспалительных процессов.

Коротко. Пройдите обследование — осмотр у врача, компьютерную томографию и анализы крови, — чтобы оценить состояние вашего здоровья в целом и челюсти в частности. После этого будет понятно, возможна ли немедленная имплантация — или сначала нужно нарастить кость.

Узнайте о дальнейших этапах лечения

Сама установка имплантата, как мы уже разобрались, может быть проведена сразу после удаления зуба — или через некоторое время, если нужна остеопластика или нужно дождаться заживления тканей. После того как имплантат установлен, события тоже могут развиваться по-разному. К примеру, можно провести имплантацию с немедленной нагрузкой. Это значит, что после удаления зуба на его место установят имплантат с временной коронкой — и вы сразу сможете им жевать. Такой вариант имплантации подойдет, если костная ткань челюсти в отличном состоянии и вы в целом здоровы. Однако в большинстве случаев сначала нужно дождаться полного приживления имплантата, а уже потом (через несколько месяцев) проводят протезирование. Какой из этих методов выбрать, может определить только врач, отталкиваясь от вашего состояния здоровья и челюстей.

Коротко. Доктор должен подобрать подходящий для вас порядок протезирования после имплантации.

Выберите имплантаты

Зачастую врачи предлагают пациентам, которые уже сидят в стоматологическом кресле, выбрать, какие материалы будут использоваться во время лечения. Сегодня на рынке есть множество разных марок имплантатов — лучше использовать известные бренды, которые применяются не один десяток лет. Их производители гарантируют хорошее качество. Такие имплантаты стоят дороже, чем менее известные аналоги, но здоровье не тот случай, когда стоит экономить на материалах.

Что касается выбора конкретных имплантатов — врач должен ориентироваться на их хорошее качество, а в рамках проверенного бренда уже выбирать размеры и длину, подходящие для конкретного случая. Вполне возможно, что вам предложат выбрать из двух или трех равных по эффективности, но различающихся по цене вариантов.

Коротко. Выбирая имплантат, ориентируйтесь на производителя. Чем известнее бренд — тем лучше.

Ничего не бойтесь

Если вы панически боитесь кресла стоматолога — не все потеряно. Помогут и вам. Во многих клиниках зубы теперь лечат под седацией: благодаря специальным препаратам человек расслабляется и отвлекается от действий врача. Кроме того, сидеть несколько часов с открытым ртом довольно утомительно, седация поможет облегчить этот процесс — вы не заметите, как пролетит время. Седация удобна и врачу — когда пациент расслаблен, делать свою работу качественно намного проще. Кстати, не путайте седацию с наркозом, когда человек лежит без сознания, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. После седации пациент быстрее приходит в себя и может почти сразу отправиться домой. Впрочем, после этой процедуры лучше не садиться за руль, а уехать из клиники на такси или попросить кого-то из близких забрать вас и проводить до дома. Сама по себе имплантация зубов обычно хорошо переносится, но если вам одновременно устанавливают несколько имплантатов, возможно, лучше в этот день не ходить на работу, а отдохнуть.

Коротко. Если боитесь стоматологов или вам предстоит имплантация сразу нескольких зубов — выбирайте лечение под седацией.

Задавайте врачу вопросы до, во время и после лечения

Не стесняйтесь задавать врачу вопросы о любом аспекте лечения — ваше право как пациента знать и понимать, что с вами делают. Хороший доктор обязательно все расскажет и объяснит. Еще до начала лечения вы должны понять, что полностью доверяете врачу, а в процессе — сотрудничать с ним, рассказывая о любых недомоганиях и четко соблюдая рекомендации. После процедуры врач должен объяснить, как ухаживать за полостью рта первое время после имплантации. Вам также назначат противовоспалительные и обезболивающие препараты, чтобы заживление проходило оптимально. Если вам что-то непонятно — обязательно переспросите.

Коротко. В любой непонятной ситуации задавайте врачу вопросы.

В стоматологической клинике «Агами» успешно лечат зубы вот уже 20 лет. Одних только имплантатов за это время установили более 55 000. Опытные врачи, комплексный подход и современные методы диагностики помогут решить практически любую проблему с зубами. Лечиться в «Агами» не страшно и совсем не больно. Для читателей «Медузы» в клинике специальное предложение: до конца лета можно получить бесплатную консультацию — для этого во время записи нужно назвать кодовое слово («медуза»). Обратите внимание, что в бесплатную консультацию не входят анализы и компьютерная томография.