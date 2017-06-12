истории

«Дада значит ничего. И вы все идиоты» Кейт Бланшетт читает на похоронах манифест дадаистов. Фрагмент фильма

Meduza
06:46, 12 июня 2017
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В прокате — фильм «Манифесто» немецкого режиссера Джулиана Розефельдта, где Кейт Бланшетт сыграла 13 ролей. Картина представляет собой путешествие по истории искусства XX века. Бланшетт в разных образах зачитывает манифесты теоретиков искусства прошлого века. «Медуза» публикует фрагмент, посвященный дадаизму, где звучит тексты Тристана Тцары.

«МАНИФЕСТО», в кинотеатрах с 8 июня
Meduza Project

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Фото в анонсе: Julian Rosefeldt и VG Bild-Kunst / a-one films

Фото в анонсе: Julian Rosefeldt и VG Bild-Kunst / a-one films