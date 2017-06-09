По итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании, которые прошли 8 июня, ни одна из партий не получила простого большинства в Палате общин. Консервативная партия, которая, как ожидалось еще месяц назад, должна была увеличить доминирование в парламенте, потеряла места, и теперь в Великобритании сложилась ситуация «подвешенного парламента», когда ни одна из партий самостоятельно не может сформировать правительство. «Медуза» рассказывает, почему так получилось — и что будет дальше.

Что такое «подвешенный парламент»?

В Палате общин, нижней палате парламента Великобритании — 650 мест. В большинстве случаев какая-то одна партия (в последнее столетие это были лейбористы либо консерваторы) получает больше 325 мест и спокойно формирует правительство. Партия, занявшая второе место, становится Верной оппозицией ее величества, формирует теневой кабинет и готовится к следующим выборам, а менее крупные политические силы отстаивают интересы своих избирателей, не претендуя на серьезное влияние на повестку.

Если же партия-победитель не получает больше половины мест — а такое из-за мажоритарной системы возможно даже в случае тотального превосходства по общему числу голосов избирателей, то складывается ситуация «подвешенного парламента». Это означает, что партия-победитель не может утвердить новый состав правительства — ведь для этого ей нужно больше половины голосов депутатов, а такого количества лояльных парламентариев у победителя нет. Такое за последние 100 лет было лишь дважды — в 1974 году при победе лейбористов и в 2010-м, когда победили консерваторы во главе с Дэвидом Кэмероном.

Как так получилось, ведь консерваторы должны были уверенно побеждать?

Тереза Мэй объявила досрочные выборы в апреле 2017 года вскоре после того, как в соответствии с результатами референдума подала заявление о выходе Великобритании из Евросоюза. Мэй хотела получить мандат на выход из ЕС — в конце концов, ее на пост премьера народ не избирал, она стала главой Консервативной партии (и одновременно главой правительства) по итогам внутрипартийного голосования. В момент объявления досрочных выборов ситуация для консерваторов складывалась как нельзя лучше — партия должна была увеличить свой отрыв от лейбористов до 100 мест в парламенте и уверенно победить. Вся кампания Мэй прошла под обещаниями стабильности и спокойного выхода из ЕС.

На момент написания материала были распределены 646 парламентских кресел из 650. Консервативная партия получила 315 мест, потеряв 12 депутатов, Лейбористская партия — 261 место (на 31 больше, чем у нее было). Третьей по численности партией в парламенте оказалась Шотландская национальная партия (35 мест, на 19 мест меньше), либерал-демократы прибавили 3 позиции и получили 12 мест. UKIP, ратовавшая за «Брекзит», в парламент не прошла.

Иначе как провалом итоги выборов для консерваторов назвать нельзя: вместо стабильности случился политический кризис. Причин у этого несколько, но главная из них — неудачный предвыборный манифест Консервативной партии, который не предлагал ничего нового, за исключением мер экономии. Некоторые из них вызвали резкую критику, в том числе намерение заставить не слишком обеспеченных пенсионеров, которым требуется уход на дому, платить за него. «Медуза» уже подробно рассказывала об этом.

Манифест лейбористов, напротив, предлагал множество радикальных, иногда даже слишком, реформ — но обещание перемен позволило оппозиционной партии набрать голоса. Среди этих идей — бесплатное образование, национализация железнодорожных компаний и водопровода. Даже консервативная The Daily Telegraph, всю кампанию поддерживавшая Мэй, признает — партия Джереми Корбина предложила избирателям новые идеи, на которые тори не смогли ничем ответить.

Что теперь будет?

Тереза Мэй остается действующим премьер-министром и может сформировать новое правительство или представить парламенту старый состав. Депутаты должны одобрить правительство простым большинством голосов, но сейчас, очевидно, этого не произойдет — у Мэй кроме собственной партии сторонников в парламенте нет.

Традиционно, ситуация «подвешенного парламента» разрешается двумя путями. Мэй может договориться с какой-нибудь партией о коалиции, пообещав взамен кресла в правительстве. Так было в 2010-м, когда пришел к власти Дэвид Кэмерон. После выборов он за пять дней договорился с лидером либеральных демократов Ником Клеггом о создании коалиции и таким образом избежал политического кризиса. Консерваторам это принесло спокойные пять лет правления, а партии Ника Клегга — полную потерю доверия избирателей: одним из главных обещаний либерал-демократов был отказ от повышения стоимости образования в Великобритании, а правительство Кэмерона именно это и сделало. Повышение стоимости привело к многотысячным акциям протеста и заставило Клегга извиняться; либерал-демократы из третьей по численности политической силы превратились в аутсайдеров.

Проблема с этим вариантом заключается в том, что партии Мэй особо не с кем входить в коалицию. Либерал-демократы, позиции которых близки тори, не хотят в коалицию, Шотландская национальная партия находится в резкой оппозиции «Брекзиту» и вряд ли пойдет на сотрудничество, лейбористы не будут договариваться ни о чем с консерваторами по идеологическим причинам, а остальных депутатов слишком мало, чтобы изменить ситуацию. Остаются ирландские юнионисты, они получили 10 мест в парламенте и могут помочь сформировать коалицию, но и это возможно лишь в том случае, если консерваторы серьезно поменяют программу: юнионисты, к примеру, настроены решительно против жесткого варианта «Брекзита» и хотят договориться с ЕС о прозрачной границе с Ирландией. Переговоры с ними уже ведутся.

Дополнение. Уже после публикации материала источники The Guardian сообщили о том, что Тереза Мэй договорилась с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии о создании коалиции. Это позволит тори сформировать коалиционное правительство.

Второй вариант — правительство меньшинства. Победившая партия договаривается с отдельными депутатами и партиями, что те будут голосовать за жизненно важные для государства законы — за сам состав правительства, за бюджет и тому подобное, но по остальным вопросам они будут отстаивать свои интересы. Это крайне нестабильная схема, которая уже применялась в 1974-м и привела к отставке правительства лейбористов под руководством Гарольда Уилсона чуть более чем через полгода после выборов. Что примечательно, на последовавших выборах лейбористы во главе с Уилсоном победили, набрав полноценное большинство, и спокойно правили еще пять лет.

А если Мэй уйдет в отставку?

Премьер-министр Великобритании уже объявила, что не собирается в отставку, хотя о том, что ей стоит уйти с постов главы правительства и лидера Консервативной партии, говорит не только лидер лейбористов Джереми Корбин, но и консервативная пресса.

Британская политическая традиция предписывает премьер-министру подать в отставку, если он не может собрать правительство, и если у оппозиции есть человек, способный это сделать. Теоретически, в этом случае премьер-министром может стать Джереми Корбин — если Мэй не сможет собрать коалицию и не пойдет на формирование правительства меньшинства. Но ему в этом случае нужно собрать собственную коалицию, а с учетом, что лейбористы получили всего чуть больше 260 мест (для большинства нужно больше 325), это представляется затруднительным.

На разрешение политического кризиса может уйти до нескольких недель, переговоры о коалициях уже ведутся, пишет The Guardian. Не исключен и вариант новых всеобщих выборов, они пройдут не раньше августа 2017-го.