Какие сериалы мы ждем в июне Владимир Путин и Оливер Стоун, лох-несское чудовище, девушки-рестлеры и Стивен Кинг

Умираю со смеху / Iʼm Dying Up Here

С 4 июня, Showtime / «Амедиатека»

Сериал, который, судя по первым двум сериям, с легкостью заменит вам и «Винил», и «Студию 60 на Сансет-стрип»: история о том, как в Голливуде 1970-х на фоне политических кризисов формировалась культура стендапа. Президент Никсон вот-вот попадется на «Уотергейте». А из Вьетнама скоро вернутся последние покалеченные войной солдаты. Все, что остается американцам в эти тяжелые времена, — шутить, но сериал не столько веселит, сколько показывает, с каким трудом дается профессиональным комикам каждая шутка. Исполнительным продюсером шоу выступает Джим Керри, знающий о страхах стендаперов не понаслышке. Cреди актеров почти нет звезд, если не считать легендарной Мелиссы Лео, — но тем интереснее следить за тем, как их герои стремятся к славе.

Интервью Путина / The Putinʼs Interviews

С 12 июня, Showtime

Режиссер Оливер Стоун десятилетиями зарабатывал репутацию гуманиста, храбреца и искателя истины: единственный из больших американских режиссеров, воевавший во Вьетнаме и привезший оттуда не только художественную, но и окопную правду. Теперь Стоун расходует свой репутационный капитал на то, чтобы получить доступ туда, куда журналистов не пускают, и защитить политические взгляды, которые многим в его родной стране кажутся радикальными или даже конспирологическими. Как, например, в сериале «Нерассказанная история США», фильме «Сноуден» или спродюсированной им документальной ленте «Украина в огне». Многочасовые интервью, которые живой классик на протяжении нескольких лет брал у Владимира Путина, интересны тем, что могут оказаться чем угодно: как кульминацией поисков правды, так и разоблачением героя. Ясно одно: скучно не будет.

Blood Drive

C 14 июня, SyFy

Сериал, с которым мы не связываем особых надежд: канал SyFy, увы, известен тем, что многообещающие концепции на нем то и дело превращаются в бессмысленный трэш. Но «Blood Drive» может спасти именно то, что как трэш он и задумывался, а точнее — реанимация жанра «грайндхаус»; 10 лет назад в этом направлении уже поработали Роберт Родригес и Квентин Тарантино. Грайндхаус живет по закону «чем хуже, тем лучше» — поэтому сериал не стесняется ничего. Если выбирать место действия, то — пустынный мир после апокалипсиса, напоминающий «Безумного Макса». Если придумывать ресурс, из-за которого герои будут враждовать, то — человеческая кровь, топливо для автомобилей будущего. А если населять этот гротескный мир не менее гротескными персонажами, то работать с клише — панки-каннибалы, роковые красавицы в кожаных доспехах, бывшие полицейские вроде опять же «Безумного Макса». Из трейлера уже ясно, что сериал будет безбашенным и кровавым. Осталось убедиться, что безумных идей создателей хватит на сезон, а зрителю будет хоть немного смешно.

Лох-Несс / Loch Ness

C 19 июня, Acorn TV

Детективы о зловещих преступлениях, совершенных в компактных и отдаленных от цивилизации сообществах, — золотая жила и британского, и американского, и скандинавского телевидения. Но еще никто не догадался сделать местом действия озеро Лох-Несс — не считать же такой попыткой один из эпизодов «Секретных материалов». Исправить ситуацию решил не очень популярный канал Acorn TV. Главный козырь здесь — шотландская актриса Лора Фрейзер, убедительно сыгравшая в сериале «Во все тяжкие» нервную королеву наркобизнеса Лидию. В «Лох-Нессе» ее героиня уже положительная, но тоже на взводе: если детектив Энни Редфорд не найдет серийного убийцу, то слава настоящего лох-несского чудовища затмит красивую и прибыльную легенду и больше ни один турист сюда не приедет. А значит, жертвами маньяка станут все.

Мгла / Mist

С 22 июня, Spike

Роман Стивена Кинга о монстрах, живущих в тумане (или о монстрах, живущих в людях), уже был гениальным образом экранизирован Фрэнком Дарабонтом в 2007 году. Концовка фильма «Мгла» была настолько шокирующей, что зрители пересматривали ее снова и снова — кажется, именно это вдохновило Дарабонта собрать тех же актеров и запустить бесконечный сериал «Ходячие мертвецы». Теперь его успех хочет повторить канал Spike (видимо, телеканал не очень смутили средние показатели драмы «Под куполом» — адаптации Кинга от продюсера Стивена Спилберга). Так что с военной базы на мирный город вновь спускается паранормальный туман. Попавшие в него герои, если им повезет выжить, лишаются рассудка. А спрятавшиеся за стеклами горожане быстро сами себе создают ад — с диктатурой сильных, религиозными культами и прочими прелестями из «Повелителя мух». Среди актеров выделяются Фрэнсис Конрой из культового сериала «Клиент всегда мертв» и Алисса Сазерленд — модель и валькирия из «Викингов».

Блеск / Glow

C 23 июня, Netflix

Аббревиатура GLOW здесь расшифровывается как Gorgeous Ladies of Wrestling, что сообщает о сериале более-менее все: он будет сиять, чудить и бороться за важные ценности. В Лос-Анджелесе 1980-х (так что эту трагикомедию вполне можно смотреть в связке с «Умираю со смеху») ушлые продюсеры решают снять шоу о женщинах, занимающихся рестлингом. На кастинг, впрочем, приходят не только спортсменки, но также отчаявшиеся актрисы и амбициозные модели — 13 героинь, прошедшие отбор, образуют тот еще коллектив. Девушкам предстоит усердно тренироваться, ставить комедийные скетчи и изображать современных гладиаторш — хоть и понарошку, но с настоящими травмами. За балаганом, как водится у продвинутого интернет-гиганта Netflix, можно отыскать глубокий смысл (как в «Рестлере» с Микки Рурком). Кстати, GLOW — абсолютно реальная история, так что в ожидании сериала можно посмотреть документальный фильм «GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling».

Проповедник / Preacher

Второй сезон; с 25 июня, AMC / «Амедиатека»

Первый сезон «Проповедника» терял темп от серии к серии, но завершился на высокой ноте — и поэтому на фестивале SXSW в Остине его создателям рукоплескали. Для российского зрителя это вряд ли прозвучит как утешение, но для американцев сатира «Проповедника» не устарела и спустя 20 лет после выхода комикса. Действие по-прежнему разворачивается в консервативном Техасе, а герои — жеманный вампир, чернокожая авантюристка и пьющий священник — все так же не хотят вписываться в местный колорит. Поскольку их окружает электорат Дональда Трампа, легко вообразить, с какими чувствами сериал смотрят подписчики AMC — канала рафинированных драм вроде «Безумцев» и «Остановись и гори». Но нам от этого, повторимся, не легче, так что посоветуем сериал лишь тем, кто оценил первый сезон и любит фильмы вроде «Догмы» и «Константина».

Окча / Okja

С 28 июня, Netflix

«Окча» — один из двух фильмов, которые интернет-корпорация Netflix привезла в Канны и которые вызвали там огромный скандал. Чем киносообщество так возмутила очаровательная научная фантастика о гигантской свинье и маленькой девочке? Фильм остроумен, трогателен, легок и подчеркивает мультикультурное богатство глобального мира. Его герои противостоят всесильной корпорации под руководством хипстерши-психопатки (уморительная роль Тильды Суинтон) — в каком-то смысле пародии Netflix на себя саму. А сами герои — члены группировки радикальных экологов, про которых массовое развлекательное кино, в отличие от документального, обычно не вспоминает. И тут вот вдруг вспомнило.

Но коварство «Окчи» в другом — фильмы Netflix в перспективе и впрямь могут уничтожить кинопрокат. Во-первых, компания не признает «окон» — то есть временного интервала между показами фильма в кинотеатре за деньги и в интернете по подписке (то есть почти бесплатно). Это вызов конкурентам: в той же Франции между прокатом и премьерой картины онлайн проходит три года. Во-вторых, драматургическая концепция Netflix предполагает, что фильмы должны быть кричащими и цепкими с первых секунд, иначе зритель просто переключит канал. Поэтому «Окча» начинается с яркого шоу вокруг героини Тильды Суинтон. Но должен ли быть таким каждый фильм, особенно в Каннах, — большой вопрос.

Цыганка / Gypsy

С 30 июня, Netflix

Бюджет Netflix на создание оригинального контента в 2017 году составляет 6 миллиардов долларов — деньги, неподъемные даже для самых крупных кинокомпаний. Так что неудивительно, что по дороге, протоптанной в «Карточном домике» Кевином Спейси и Робин Райт, идут все новые звезды. Главную роль в «Цыганке» играет Наоми Уоттс, а мужа ее героини — Билли Крудап из недавнего «Чужого». Завязка банальна и во многом перекликается с недавним «Доктором Шансом» с Хью Лори (интернет-канал Hulu). Героиня Уоттс — психотерапевт, которой сложно устоять перед соблазном вмешиваться в жизнь своих пациентов. Обычно Netflix снимает 13 серий зараз, но в первом сезоне «Цыганки» их будет лишь десять. Впрочем, это не показатель: в «Очень странных делах» год назад было восемь серий — но любить сериал от этого меньше не стали.