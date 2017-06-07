«Это самое идиотское, что я видел в своей жизни» Как телевидение и ютьюб рассказывают об одних и тех же новостях. Видео

В ютьюбе есть свои новости: популярные (и не очень) блогеры регулярно рассказывают своим подписчикам о последних политических событиях, не стесняясь в выражениях и оценках. «Медуза» решила наглядно показать, чем новый телевизор отличается от старого, — и сравнила, как федеральные каналы и видеоблогеры освещали акции против коррупции 26 марта и суд над Русланом Соколовским.