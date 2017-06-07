истории
«Это самое идиотское, что я видел в своей жизни» Как телевидение и ютьюб рассказывают об одних и тех же новостях. Видео
Meduza
16:57, 7 июня 2017
В ютьюбе есть свои новости: популярные (и не очень) блогеры регулярно рассказывают своим подписчикам о последних политических событиях, не стесняясь в выражениях и оценках. «Медуза» решила наглядно показать, чем новый телевизор отличается от старого, — и сравнила, как федеральные каналы и видеоблогеры освещали акции против коррупции 26 марта и суд над Русланом Соколовским.
Акции против коррупции 26 марта
Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев vs. Данила Поперечный, «Немагия», Николай Соболев, Kamikadzedead
Дело Руслана Соколовского
«Россия 24», «Рен-ТВ», ТВЦ и «Царьград-ТВ» vs. Данила Поперечный, Руслан Усачев, Николай Соболев, «Немагия»
Спецпроект «Медузы» о видеоблогерах
- 50 роликов, которые нужно посмотреть, чтобы понять российский ютьюб
- «Мне уже нечего сказать этому миру» Олег Коронный разговаривает с Сергеем Дружко — самым успешным видеоблогером 2017 года
- Выстрел в голову за 50 тысяч рублей Мопс, Борода и другие: как в ютьюбе унижают людей на камеру. Репортаж «Медузы»
- Убегаем от какашки в море или распаковываем? Тест «Медузы» на знание популярных детских видео
- Как Ивангай стал главным российским видеоблогером. И почему начал терять популярность
- Эльф, торговец блогерами Как устроена экономика российского ютьюба. Репортаж Даниила Туровского