истории

«Это самое идиотское, что я видел в своей жизни» Как телевидение и ютьюб рассказывают об одних и тех же новостях. Видео

Meduza
16:57, 7 июня 2017

В ютьюбе есть свои новости: популярные (и не очень) блогеры регулярно рассказывают своим подписчикам о последних политических событиях, не стесняясь в выражениях и оценках. «Медуза» решила наглядно показать, чем новый телевизор отличается от старого, — и сравнила, как федеральные каналы и видеоблогеры освещали акции против коррупции 26 марта и суд над Русланом Соколовским.

Акции против коррупции 26 марта

Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев vs. Данила Поперечный, «Немагия», Николай Соболев, Kamikadzedead

Дело Руслана Соколовского

«Россия 24», «Рен-ТВ», ТВЦ и «Царьград-ТВ» vs. Данила Поперечный, Руслан Усачев, Николай Соболев, «Немагия»

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Спецпроект «Медузы» о видеоблогерах