Семь книг об Индии Что почитать, пока не вышло «Министерство наивысшего счастья» Арундати Рой (которое мы очень ждем)

На сайте Amazon.com 6 июня поступил в продажу второй роман индийской писательницы Арундати Рой. Ее первая книга «Бог мелочей», рассказывающая о судьбе разлученных близнецов на фоне прокоммунистических волнений в индийском штате Керала, принесла своей создательнице Букеровскую премию за 1997 год, мировую славу и место в списке ста самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time. Нынешний роман — первый после 20-летнего перерыва — обещает стать бестселлером и одним из важнейших книжных событий года. На русском «Министерство наивысшего счастья» выйдет только зимой — чтобы скрасить ожидание, литературный критик «Медузы» Галина Юзефович предлагает прочитать семь других интересных книг об Индии. (Увы, некоторые важные романы — например, «Осада Кришнапура» Джеймса Фаррела или «Подходящий жених» Викрама Сета — до сих пор по-русски не изданы.)

Редьярд Киплинг. Ким. СПб.: Азбука, 2014. Перевод А. Колотова

Роман Редьярда Киплинга «Ким», написанный сто с лишним лет назад, до сих пор остается золотым эталоном «индийского романа». История ирландского мальчика-сироты Кимбола ОʼХары, которого вырастила буквально вся Индия, — это одновременно и роман взросления, и рассказ о странствии — физическом и духовном, и шпионский триллер, и колониальная сага, и римейк «Маугли» (вместо человеческого детеныша — мальчик-европеец, вместо обитателей джунглей — неисчислимое множество разноплеменных и разноязыких индийцев). Ну, а еще, как водится, настоящая энциклопедия индийской жизни — говорят, не утратившая актуальности и поныне.

Салман Рушди. Дети полуночи. М.: АСТ, CORPUS, 2014. Перевод А. Миролюбовой

Лучший роман об Индии, написанный в ХХ веке; лучший роман, когда-либо получавший Букеровскую премию (по версии читателей); лучший роман в жанре магического реализма и вообще один из лучших романов в истории мировой литературы. Индия обрела независимость в полночь 15 августа 1948 года — и книга Салмана Рушди исследует судьбы людей, родившихся в это восхитительное мгновение. Десятки сюжетных линий раскручиваются в обе стороны — и в прошлое, к началу ХХ века, и в будущее, создавая густонаселенный, многообразный и при всем том удивительно связный и целостный мир, с приключениями, тайнами и неслучайными совпадениями. Если вам понравятся «Дети полуночи» (а они вам скорее всего понравятся), то впереди вас ждут другие книги Рушди об Индии — «Прощальный вздох мавра», «Земля под ее ногами» и «Клоун Шалимар».

Аравинд Адига. Белый тигр. М.: Фантом Пресс, 2010. Перевод С. Соколова

Еще один «букеровский» роман в нашем списке. Простой деревенский парень Балрам по прозвищу «Белый тигр», нищий, но сообразительный, отправляется в город в поисках лучшей доли и сразу влипает в скверную историю. Однако парадоксальным образом то, что кажется катастрофой, в результате оборачивается отправной точкой головокружительной и непредсказуемой траектории, которая вывезет Балрама с самого дна на самую вершину — со всеми остановками и неизбежными нравственными потерями. История восхождения Балрама — к успеху, богатству и влиянию — становится для читателя обзорной экскурсией по всем бесчисленным этажам, стратам и сегментам индийского общества.

Викас Сваруп. Шесть подозреваемых. М.: АСТ, 2009. Перевод Ю. Моисеенко

Красавец, богач и плейбой Вики Рай застрелен на собственной вечеринке, и под подозрением оказываются шесть человек, имевших мотивы и возможность для убийства. Среди них техасский деревенщина, полный тезка и ровесник основателя корпорации Google Ларри Пейджа (громкое имя постоянно становится для него источником недоразумений, порой весьма опасных), низкорослый дикарь с Андаманских островов, уличный воришка, полубезумный местный политик и еще пара столь же ярких персонажей. Каждый из них должен рассказать свою историю, чтобы доказать собственную невиновность, однако то, что начинается как детективное расследование, очень быстро превращается в исследование жизни современной Индии. Викас Сваруп известен в первую очередь как автор романа «Миллионер из трущоб» — тоже очень хорошего, однако с точки зрения специфического индийского колорита «Шесть подозреваемых», пожалуй, интереснее и шире по охвату.

Лесли Форбс. Лед Бомбея. М.: АСТ, 2004. Перевод С. Минкина

В отличие от «Шести подозреваемых», которые только прикидываются детективом, роман Лесли Форбс — в самом деле детектив-нуар в декорациях порочного, опасного и неотразимого Бомбея. Героиня — молодая журналистка Розалинд, выросшая в Индии, но подростком увезенная в Англию, приезжает в страну своего детства по приглашению сводной сестры — у той какие-то нелады с мужем, и ей нужен совет близкого человека. Однако стоит Розалинд ступить на родную землю, как она оказывается немедленно вовлечена в расследование череды зловещих преступлений: кто-то в Бомбее систематически убивает хиджр — индийских трансвеститов и транссексуалов, причем все следы уводят в черное сердце Болливуда… В сущности, просто детектив (хотя и с некоторым интеллектуальным подтекстом), но прочитать его в режиме подготовки к «Министерству наивысшего счастья» будет не лишним: рецензии утверждают, что один из главных героев нового романа Рой — хиджра.

Джумпа Лахири. Низина. М.: Центрполиграф, 2014

Роман Джумпы Лахири — классическая для индийской культуры история любви и соперничества сиблингов: два брата, тихоня Субхаш и харизматик Удаян, из породы неразлучников — они вместе растут, вместе безобразничают, вместе ходят в школу и в итоге даже влюбляются в одну и ту же девушку. Однако драматическое различие темпераментов приводит к тому, что они оказываются по разные стороны символических баррикад: Удаян хочет вершить «политику действия» и примыкает к террористам-наксалитам, Субхаша больше волнует стабильность, надежность, ответственность и перспективы. Роман Лахири добрался до букеровского шорт-листа, но в Европе был встречен, в общем, довольно прохладно. Зато в Индии он стал великим бестселлером и одним из самых обсуждаемых текстов последних десятилетий — и уже в этом качестве заслуживает внимания.

Видиадхар Найпол. Территория тьмы. М.: Логос, 2008. Перевод Т. Азаркович

Нобелевский лауреат Видиадхар Найпол, самый не-индийский (чтобы не сказать антииндийский) из всех индийских писателей, в 1964 году после многолетнего отсутствия предпринимает отчаянную и (спойлер!) обреченную попытку вернуться домой. Едва вступив на берег Бомбея, он немедленно становится преступником: в городе введен сухой закон, а у Найпола в чемодане бутылка дешевого виски, и этот символический момент определяет все дальнейшее путешествие писателя по родной стране. Книга, ставшая результатом его поездки, — пугающая и захватывающая хроника человека, утратившего связь с корнями, глядящего на окружающую реальность через двойную оптику — не вполне европейскую, но уже определенно не индийскую, и потому видящего как бы две Индии разом. Ту, что обращена внутрь, и ту, что смотрит вовне. Честно сказать, еще неизвестно, какая из двух страшнее и величественнее.