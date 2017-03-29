За что мы ненавидим ремонт «Медуза» жалуется, «Ремонтник.Ру» отвечает

Начнем с главного. Ремонт — это всегда очень дорого!

Это правда. Чтобы сделать ремонт придется потратиться. Впрочем, если грамотно подходить к организации ремонта, то можно в разы снизить расходы. В первую очередь, сэкономить можно на самих работах — разброс цен на услуги исполнителей может быть очень большим. При этом высокие расценки вовсе не гарантируют того, что перед вами выдающиеся маляры и штукатуры. Скорее всего, это означает, что в цену включены несколько слоев наценок, причитающихся посредникам. К примеру, рядовая строительная фирма тратит деньги на рекламу, аренду, администрацию и закладывает процент прибыли для владельца. Рабочим же достается лишь часть от суммы заказа. Если же нанимать и рассчитываться с мастерами напрямую, то цена будет ниже, а выбор мастера останется за вами. Найти рабочих в обход посредников можно, например, с помощью сервиса «Ремонтник.ру». Тем более, что и сами стройфирмы, в основном, не держат всех строителей и отделочников в штате, а нанимают их на том же «Ремонтнике» под конкретный заказ.

На той же площадке можно устроить полноценный тендер на выполнение необходимых работ, в котором на равных примут участие и частные мастера, и бригады, и фирмы. Последние, приходя на биржу за заказами, начинают жить по ее законам. Благодаря конкуренции за право выполнить заказ и отсутствию комиссии цена в среднем падает на 20-60% от той, которую можно получить, просто позвонив по объявлению.

Если речь идет о простом косметическом ремонте (нужно освежить внешний вид), можно сэкономить, отобрав кусок хлеба у прораба, — назначить начальником ремонта самого себя (прежде чем браться за дело, хорошо бы изучить в общих чертах теоретическую часть и выяснить хотя бы в каком порядке надо проводить работы) и нанимать отдельных рабочих на каждый вид услуг. Одних рабочих нанимаете штукатурить стены, других — класть ламинат. Задачи понятные, а значит исполнителям труднее раздуть ценник.

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Но главное — смотреть на ремонт не только как на серьезные траты, но еще и как на инвестиции. Во-первых, это вложение в вашу безопасность (30% пожаров, по официальной статистике, вызваны неисправной электропроводкой) и здоровье. Во-вторых, это вложения в недвижимость. Хороший ремонт повышает стоимость вашей квартиры. Скажем, если взять обычную убитую «бабушкину квартиру» в Москве, то сдавать ее можно будет за 25-30 тысяч, и жильца еще надо будет поискать. Минимальный ремонт на 100-150 тысяч рублей может повысить аренду такой квартиры и тысяч до 35-40 (то есть расходы на ремонт окупятся меньше, чем за год), к тому же арендатор в свежую квартиру найдется быстрее.

Это не просто дорого. В конце концов, ремонт всегда дороже, чем ты рассчитывал изначально.

Вообще-то это справедливо не только ремонта, а для любой другой сферы, где работы не потоковые, а проектные — от IT до медицины. И так же как и в других сферах здесь все зависит от того, как эти проекты изначально спланированы и как для них составлена смета. Если вы решили просчитать свой ремонт сами и никогда раньше этого не делали, то велика вероятность, что вы ошибетесь и с ценой, и со сроками. Но рынок вас сам поправит. Можете оставить заявку с описанием необходимых работ на том же «Ремонтнике» и указать ожидаемый бюджет и сроки. По предложениям исполнителей, которые придут в ответ, сразу будет понятен реальный разброс цен и средний срок выполнения всего, что вы напридумывали. Впрочем, если работы предстоят крупномасштабные, то не стоит экономить на профессиональном сметчике. Его услуги обойдутся в несколько тысяч рублей даже при капитальном ремонте. Независимый сметчик не заинтересован в том, чтобы вам продать побольше услуг. А вот бригады и стройфирмы будут предлагать смету «бесплатно». Бояться этого не надо, достаточно помнить, что это маркетинговый прием именно для увеличения продаж.

Грамотный специалист всегда заложит в смету резерв (обычно около 10%) на случай непредвиденных расходов. И стройматериалов он закупит с небольшим запасом — лучше их немного останется после ремонта, чем они закончатся в последний момент (кстати, многие магазины готовы выкупить обратно остатки стройматериалов, купленные у них).

Как найти подходящего специалиста мы уже писали раньше. А сделать это можно, например, через «Ремонтник.ру». Там же, кстати, в оценках исполнителей есть специальный критерий — «попадание в смету». Если заказчики по этому параметру ставят исполнителю 5 звезд, значит их расходы уложились в изначальные договоренности.

Ну и сроки, конечно. Никому на Земле еще не удавалось сделать ремонт в срок. Это невыносимо!

Тут тоже все не так и не всегда плохо, как кажется, на первый взгляд. Самая частая причина задержки в работах — проблема со стройматериалами: забыли купить, нет в наличии, не успели привезти, привезли не то и так далее. В таких случаях бригада, которой невыгодно сидеть без работы, зачастую, уходит на другой объект, а возвращается обратно, когда уже закончит там. Эту проблему можете решить вы, вовремя снабжая рабочих всем необходимым, или хорошо подобранный прораб, который сделает это за вас.

Другая возможная причина — вы слишком щедры. Если вы выплатили рабочим сразу большой аванс, велик шанс, что к работе они вернутся только когда закончатся деньги. Выплачивайте гонорар поэтапно, небольшими частями, по факту выполнения очередного этапа работ — это стимулирует бригаду уложиться в срок.

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Еще одна проблема — это вы сами, если вы остались жить в квартире. Ремонт «без отселения», когда пока ремонтируется одна комната, в другой живете вы, — головная боль для рабочих. И не потому, что им, может, самим было бы удобнее ночевать на объекте и не тратить время на дорогу. Все дело в том, что когда помещение полностью в распоряжении бригады, то она может эффективнее распределить время — пока в одной комнате сохнет краска, в другой кладутся полы.

Еще один прием для ускорения работ — нанимать сразу несколько бригад, которые параллельно будут выполнять разные виды работ. Главное удостовериться, что их задачи не будут пересекаться и они не будут мешать друг другу.

Ремонт мы ненавидим из-за рабочих, которые с тобой разговаривают на своем особом языке ремонтников. Отвратительное чувство, когда кажется, что тебя обманывают, а ты даже не понимаешь, где именно!

Такое бывает, но все-таки реже, чем, например, в авторемонте. Потому что понять, нужно ли вам красить стены перед тем, как клеить на них обои, гораздо проще, чем понять, чем ГРМ отличается от ШРУСа.

Частая причина споров и недопонимания в общении с рабочими — дополнительные работы, о необходимости которых становится известно уже по ходу ремонта. Неспециалисту бывает сложно оценить, правда ли нужны эти дополнительные услуги и адекватна ли цена, запрошенная за них. Цену можно проверить разместив заявку на соответствующие работы на «Ремонтнике» и изучив предложения. Там же можно добавить заказ на выездную консультацию мастера, который, посмотрев на ситуацию свежим взглядом, сможет дать вам независимую оценку того, насколько необходимы дополнительные работы.

В конечном счете, нормальное взаимодействие с мастером требует хотя бы минимального доверия к нему. Поэтому старайтесь избегать найма «темных лошадок» — людей, о которых нет никаких данных. Подробную инструкцию, как правильно искать годных исполнителей, можно прочитать тут.

А эти муки выбора?! «Выберите, пожалуйста, один из 100 разных плинтусов». Да откуда я знаю, какой нужен!

О, да! Это настоящие пытки! Есть несколько способов облегчения страданий. Первый — закажите дизайн-проект ремонта. В среднем он обойдется вам в 1000 рублей за квадратный метр. В таком проекте все стройматериалы и элементы декора вам подберет профессионал. Если не хотите тратиться на дизайнера, то постарайтесь подобрать референсы, то есть фотографии элементов отделки, которые вам нравятся. У хороших исполнителей наметан глаз и они скажут, не только «как эта штука называется», но и где ее дешевле купить. Когда в голове есть хотя бы примерное представление того, как должен выглядеть конечный результат и сколько на это есть денег, то поле выбора уже значительно сужается.

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Ремонт — это очень шумно, скандал с соседями и общение с полицией обеспечены.

Без шума не обойтись — это факт. Но причиной конфликта, как правило, становится не сам шум (ремонт бывает у всех), а наплевательское отношение к жизни соседей. Хороший тон — предупредить соседей заранее, обсудить удобные для них часы перерыва (особенно, если в доме маленькие дети), наконец, повесить объявление на двери с указанием получившегося графика проведения шумных работ. Хорошо бы все шумные работы сделать разом, за несколько дней, а не растягивать на месяц по чуть-чуть. Практика показывает, что такой подход встречает понимание соседей.

Гораздо хуже будет если вы, например, зальете соседей после замены трубы, потому что образовалась небольшая течь, которую не заметили. Переложить возмещение ущерба на подрядчика после окончания работ будет сложно или невозможно. Поэтому на этот случай, стоит заранее приобрести страховку ответственности перед третьими лицами, которая покроет невольно нанесенный вами ущерб соседям.

И никогда не получается все сделать именно так, как ты хотел — всегда что-то не так. И сколько бы раз не просил переделать, все равно, в конце концов, потом переделываешь сам.

«Просил» и «не принял работы, внеся замечания в акт» — разные подходы. Второй эффективнее, так как имеет юридическую силу. Но еще лучше постараться до этого не доводить. Не стоит передавать ключи от квартиры строителям и уезжать в отпуск, если не хотите столкнуться с неожиданностями по возвращении. Навещать свой дом придется регулярно, интересоваться и внимательно следить за ходом выполнения работ. Впрочем, есть и другой вариант — вместо себя для контроля за ходом работ можно нанять эксперта (специалиста по технадзору или просто прораба, опытного отделочника), независимого от выполняющей работы бригады.

А еще бывает дают «гарантию» на ремонт. Ее только в рамку можно повесить, для украшения дома, другого толка от нее не будет.

Да, в случаях с ремонтом квартиры «гарантия» — это скорее маркетинг и пустые обещания, которыми оправдывают повышенную стоимость услуг, чем реально работающий инструмент. Получить гарантийное возмещение, если что-то пошло не так после ремонта, совсем не то же самое, что вернуть бракованную полку обратно в магазин. От вас могут требовать отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении, но его не получат, или будет назначена экспертиза, которая наверняка затянется или признает виноватым владельца, или компания будет откладывать возмещение, или все дойдет до суда, а это снова трата времени и сил, притом с непредсказуемым результатом. Между тем, порядочный мастер, заботящийся о своем добром имени, исправит свои ошибки и без всяких бумажек.

Поэтому гораздо выгоднее не рассчитывать на мифические гарантии, а разбить большой ремонт на несколько мелких этапов, оплачивать работы только по факту приемки. При этом стоит принять небольшой риск того, что какие-то работы будут выполнены не идеально.

Впрочем, даже в разгар сезона на «Ремонтнике» менее 2% работ получают негативные отзывы. Так что риск вполне приемлемый, и притом его можно снизить еще больше, если следовать немного параноидальным, но легко выполнимым рекомендациям. Стремление получить хороший отзыв в общедоступной базе мастеров, как правило, достаточный стимул для подрядчика сделать работу как следует, или переделать ее, если это необходимо.