«Мисс НИУ ВШЭ». Нужен ли университету конкурс красоты? В Высшей школе экономики поспорили о дискриминации и объективации женщин

22 марта в Высшей школе экономики прошло заседание студенческого совета, на котором обсуждалась необходимость официального статуса для проводящегося в университете конкурса «Мисс НИУ ВШЭ». Группа активистов не первый год протестует против проведения конкурса, усматривая в нем дискриминацию и объективацию женщин; возражали они и против легитимизации мероприятия университетом. Дискуссия о том, должна ли Высшая школа экономики иметь свой конкурс красоты, вышла далеко за пределы университета. «Медуза» рассказывает, о чем спорили в «Вышке» — и чем этот спор кончился.

Что за конкурс?

Конкурс красоты проводится в НИУ ВШЭ с 2008 года. Его организацией — от режиссуры до логистики мероприятия — всегда занимались студенты «Вышки». Формально ВШЭ не имеет отношения к организации мероприятия (хотя поддерживала его финансово первые семь лет) — но проходит оно в помещениях университета, а команда конкурса ссылается на помощь Центра креативного производства при университете. В жюри в разные годы приглашали не только представителей университета: конкурсанток судили спонсоры мероприятия, представители шоу-бизнеса и победительницы других конкурсов красоты. Накануне конкурса в 2016 году на сайте «Вышка Family» появилась информация о том, что одно место в жюри можно даже официально купить за 100 000 рублей.

Сначала «Мисс НИУ ВШЭ» состоял из четырех этапов. Кроме дефиле в джинсах и футболках, дефиле в купальниках, а также дефиле в вечерних платьях в него входил творческий конкурс — где можно было петь, танцевать, читать стихи или признаваться в любви. От «дефиле в купальниках» (на самом деле девушки ходили по сцене в коротких топах и полупрозрачных парео) оргкомитет конкурса в последующие годы отказался.

Претендовать на звание мисс НИУ ВШЭ может любая студентка университета, достаточно подать заявку и пройти кастинг — всего их три, включая основной конкурс. «Мисс „Вышка“ должна быть не только красивой, она должна быть умной, талантливой, нравиться окружающим, — говорила одна из организаторов конкурса университетскому медиа HSE Press в 2015 году. — Наверное, у каждого в группе или на курсе есть девушка, про которую все говорят: „Она классная!“ Именно таких участниц мы и отбираем». В финальном состязании участвуют 12 девушек.

Почему его обсуждают?

22 марта в Высшей школе экономики состоялась дискуссия о том, стоит ли университету официально поддерживать конкурс красоты и необходим ли он вообще — по крайней мере в текущем виде. Этому была посвящена отдельная часть заседания студенческого совета университета. Поводом для дискуссии послужило желание организаторов «Мисс НИУ ВШЭ» зарегистрировать конкурс в качестве студенческой организации: этот статус дает возможность использовать бренд «Вышки» и рассчитывать на его всестороннюю поддержку, в том числе финансовую. Некоторые студенты и преподаватели выступили против, заявив, что такой конкурс дискриминирует женщин, а его идеология противоречит либеральным ценностям университета и его корпоративной культуре.

Заседание совета широко обсуждалось в социальных сетях. В частности, глава информационного комитета студсовета ВШЭ Алиса Козлякова вела прямую трансляцию в твиттере, где эмоционально описывала происходящее в аудитории: «Выступает иностранный студент от лица иностранных студентов. Ему дико это видеть в университете после того, как он закончил [бакалавриат] в Европе», «Представители конкурса что-то кричат на выступающих:(», «Давать деньги на проведение конкурса красоты — признание того, что мы поддерживаем некритические проекты, ориентированные на объективацию».

Чем недовольны противники конкурса?

На заседании студенческого совета зачитали обращение (есть в распоряжении «Медузы») активистки и выпускницы ВШЭ Эллы Россман, которая уже выступала против конкурса в 2015 году. «Пока речь идет не о „Конкурсе танца“ или чего-нибудь еще, в центре внимания остается внешность и тело участниц, а не их способности. Девушки показываются не как будущие коллеги, а как „украшение университета“, что-то декоративное. Из такой риторики потом вырастает сексизм на рабочем месте и стереотипы, которые мешают в повседневной жизни», — написала Россман.

Обращение зачитал профессор отделения культурологии ВШЭ Ян Левченко. Он же назвал конкурс «маскирующим элементом гендерного рабства», отметив, что в университете необходимо критиковать традиционалистские модели, а не поддерживать их. К нему присоединился и Сергей Медведев, профессор прикладной политологии ВШЭ. Медведев высказался жестче, сказав, что конкурс «опускает „Вышку“ в быдляческое попсовое российское культурное пространство, а университет — это место нонконформизма, бунтарства и новаторства».

Это не первая попытка «левого крыла» «Вышки» изменить или отменить конкурс «Мисс НИУ ВШЭ». Однако за девять лет существования конкурса добиться удалось лишь отмены дефиле девушек в купальниках. В 2015 году Элла Россман, в то время еще студентка университета, обвинила организаторов в сексуальной объективации женщин и распространении гендерных стереотипов и запустила сетевой флешмоб #противконкурсамиссвшэ. Россман поддержали многие студенты и преподаватели.

На заседании студенческого совета 22 марта Алиса Козлякова предложила сместить акценты и сосредоточиться на конкурсах, раскрывающих таланты участниц, а не их внешние данные. «Беда в том, что биологическую составляющую убрать из конкурса можно только в случае, если устроить конкурс талантов для всех, — написала в своем фейсбуке Лилия Хакимова, другая участница дискуссии. — Но я предполагаю, что тогда они [организаторы конкурса] боятся, что не будет такой популярности и спонсоры не придут. Спонсоры идут на красивых и сексуальных девушек».

Кто выступает за?

Часть участников дискуссии считает, что ни о какой дискриминации речь не идет, а конкурс необходим студентам как возможность реализовать свои таланты. По словам одного из организаторов конкурса Юрия Корчагина, «Мисс НИУ ВШЭ» помогает людям раскрыться и поверить в себя, а критерии отбора никак не ущемляют прав студенток, ведь к участию допускаются все, а победительницами необязательно становятся традиционные красавицы: их «объединяет то, что все они — крутые и интересные личности».

За выступили и участницы конкурса прошлых лет — например, мисс ВШЭ — 2014 Каролина Пономарева заявила, что идеи неравенства пропагандирует не сам конкурс, а его противники. По мнению Пономаревой, у женщин в современном «сексистском мире» не так много шансов заявить о себе перед широкой аудиторией, и конкурс красоты — один из таких шансов. Пономарева сравнила это с замужеством за Трампом, «если для женщины [оно] единственная возможность встать на сцену и выступить перед миллионной аудиторией».

Выступление Каролины Пономаревой на конкурсе «Мисс НИУ ВШЭ» MISSHSE

По мнению кинокритика и преподавателя СПбГУ Дмитрия Комма, конкурс не подавляет либеральные ценности, а манифестирует их в стране, где в некоторых университетах девушкам уже читают лекции о целомудрии: «Пусть проводят конкурсы красоты, танцуют тверк и вообще осваивают тело любыми способами, изобретенными в культуре, даже самыми глупыми».

Что решил студенческий совет?

По итогам заседания «Мисс НИУ ВШЭ» было решено зарегистрировать в качестве студенческой организации: за проголосовали 14 участников, против высказались четверо, трое воздержались. Члены студсовета посчитали, что не вправе запрещать какие бы то ни было студенческие инициативы. Председатель студсовета Дмитрий Овакимян отметил, что проголосовать против конкурса могут только сами студенты — перестав на него ходить.

По мнению Сергея Медведева, сам факт, что такая дискуссия состоялась, очень важен. «Сейчас сложно представить в „Вышке“ яростный авангард левой критики и идей феминизма. Его сейчас и в России-то нет, — сказал Медведев „Медузе“. Мы отстаем от Запада лет на 40. Это заметно не только в отношении к правам женщин, но и к правам геев, в отношении к людям с ограниченными возможностями. Для того чтобы ситуация изменилась, должно пройти время. С другой стороны, может быть, его потребуется не слишком много: я рассказал о дискуссии по поводу конкурса красоты 14–15-летним школьникам вышкинского лицея, и они единогласно поддержали мою позицию».

Вполне возможно, что слово «красота» из описания конкурса вскоре исчезнет. «Организаторы пообещали подумать над выработкой нового названия и над тем, как позиционировать конкурс, — написала в фейсбуке Екатерина Савицкая, главный редактор HSE Press. — По крайней мере, в социальных сетях слово „красота“ пообещали убрать. А это уже какое-то начало».

Конкурс «Мисс НИУ ВШЭ» 2017 года пройдет в июне.