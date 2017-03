Почему США запретили провозить электронику в салоне самолетов? Три основные версии

Версия 1: Исламофобия

Версия об исламофобии как об основной причине запрета на провоз электронных устройств появилась в СМИ практически сразу после того, как был опубликован список стран, на чьи аэропорты распространяется новое правило. В список вошли Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция. Издание Vox обратило внимание, что в нем не фигурируют страны, чьи граждане попали под действие антииммигрантского закона Дональда Трампа, обе версии которого оспорены в американских судах как дискриминирующие мусульман. Однако жители этих стран часто попадают в США через аэропорты, указанные в новом списке.

Нурин Шах, представитель Amnesty International в США, заявил, что в случае с запретом на въезд в США граждан мусульманских стран администрация Трампа ущемила в правах мусульман, прикрываясь соображениями национальной безопасности. Случай с запретом на провоз в ручной клади электронных устройств, по его мнению, может быть очередной попыткой дискриминации мусульман.

Против этой версии говорит то, что запрет не направлен на пассажиров — пронести электронные устройства в ручную кладь не смогут не только мусульмане, но и все остальные клиенты авиакомпаний, летающих из указанных аэропортов. Кроме того, вскоре после публикации американского указа очень похожий запрет ввела Великобритания (убрав из него несколько крупных ближневосточных авиакомпаний и добавив перевозчиков из Туниса и Ливана), чье правительство до сих пор не обвиняли в государственной исламофобии.

Версия 2: Протекционизм

Запрет на провоз электроники в ручной клади затронет таких крупных перевозчиков, как Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways. Все эти авиакомпании получают значительные государственные субсидии, и американские частные переводчики неоднократно жаловались на то, как трудно с ними конкурировать. В свою очередь, ближневосточные авиакомпании не исключали, что с приходом Трампа США попытаются нивелировать их преимущества.

Как пишет The Washington Post, прямым следствием запрета станет то, что перевозчики из стран Персидского залива потеряют очень ценных клиентов — пассажиров, летающих бизнес-классом. В самолетах эти люди, как правило, работают, и невозможность взять на борт компьютер и планшет заставит их выбрать другие авиакомпании — например, американские. The Financial Times отмечает, что трансатлантические перелеты очень важны для крупных ближневосточных авиакомпаний, а их экономические модели во многом основаны на провозке пассажиров через международные хабы в своих странах.

В пользу этой версии свидетельствует еще и то, что британский запрет не затрагивает международные хабы Emirates, Etihad Airways and Qatar Airways. В ближайшее время свой запрет на провоз электронных устройств в ручной клади может принять Канада — отсутствие в нем хабов крупных ближневосточных перевозчиков тоже может стать доводом в пользу версии о том, что за американским запретам стоят интересы местных авиакомпаний.

Версия 3: Спецслужбы узнали о готовящемся теракте на самолете

Официально администрация Дональда Трампа заявила, что у спецслужб нет оснований опасаться теракта, а необходимость введения запрета на провоз электроники объясняется общими соображениями национальной безопасности. Тем не менее, многие СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что причиной запрета стали сведения о готовящемся теракте — в частности, по данным The New York Times, речь может идти о попытке террористов из ИГ спрятать взрывное устройство в компьютере или планшете. Еще два источника издания подтвердили, что бомбу собирались спрятать в батарее ноутбука. По данным CNN, теракт могут готовить оперативники «Аль-Каеды».

Wired приводит комментарий Кипа Хоули, который с 2005 по 2009 годы возглавлял Администрацию транспортной безопасности США (TSA, подразделение министерства внутренней безопасности, отвечающее, в частности, за досмотры в аэропортах). По словам Хоули, «очень похоже, что дело в конкретных разведданных». Он также заметил, что аппаратура в американских аэропортах позволит отследить взрывное устройство, спрятанное в батарее ноутбука, однако не факт, что службы безопасности ближневосточных аэропортов работают так же эффективно. Хоули считает также, что наличие в одном документе множества авиакомпаний и типов электронных устройств может говорить о попытке запутать потенциальных террористов, нарочно расширив круг подозреваемых.

Главный аргумент против этой теории — то, что электронные устройства по-прежнему можно провозить в багаже. По словам того же Кипа Хоули, взрыв в багажном отсеке менее опасен: во-первых, в нем нет людей, а во-вторых его конструкция прочнее конструкции салона.