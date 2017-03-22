Главным редактором «Ведомостей» станет Илья Булавинов Издание возглавит бывший топ-менеджер «Коммерсанта», РИА Новостей и Первого канала

22 марта было объявлено, что новым главным редактором газеты «Ведомости» вместо Татьяны Лысовой станет Илья Булавинов — журналист, когда-то работавший первым заместителем главного редактора «Коммерсанта», а затем возглавлявший сайты РИА «Новости» и Первого канала. За Булавинова проголосовали четыре члена совета директоров из семи; трое поддержали кандидатуру, выдвинутую редакцией, — руководительницу сайта Vedomosti.ru Екатерину Дербилову.

Решение о назначении Ильи Булавинова принял совет директоров «Ведомостей». Незадолго до того, как было объявлено имя нового главного редактора, издание Rambler News Service сообщило, что на должность претендовали два человека — Илья Булавинов и шеф-редактор сайта Vedomosti.ru Екатерина Дербилова.

Как впоследствии сообщили сами «Ведомости», Дербилову выдвинула редакция и действующий главный редактор газеты Татьяна Лысова (о ее отставке было известно с осени 2016 года). По уставу издания, за кандидата от редакции для выдвижения должны проголосовать не менее половины сотрудников; Екатерину Дербилову поддержали 87% коллектива. Кандидатуру Булавинова предложил Демьян Кудрявцев — представитель владельца «Ведомостей» (официально газетой владеет его семья), в прошлом — гендиректор ИД «Коммерсантъ».

По словам члена совета директоров «Ведомостей», профессора ВШЭ Анны Качкаевой, заседание совета длилось два с половиной часа. За Илью Булавинова проголосовали четыре члена совета директоров из семи. По его итогам было решено, что контракт с новым главредом издания заключается на два года.

Выбор в результате демократических процедур - это часто драматический выбор. Совет директоров проголосовал после 2,5 час... Опубликовано Анной Качкаевой 22 марта 2017 г.

Как рассказал после заседания Демьян Кудрявцев, Татьяна Лысова останется в совете директоров «Ведомостей» как минимум до конца 2017 года. Источник в издании рассказал «Медузе», что встреча нового главного редактора с коллективом состоится 23 марта.

Кто такой Илья Булавинов

Булавинов родился в Москве в 1973 году, учился в Военном университете и на факультете журналистики МГУ. С 1993 по 2013 год работал в ИД «Коммерсантъ», в том числе корреспондентом отдела политики, руководителем общественно-политического блока, первым заместителем главного редактора и главным редактором сайта kommersant.ru. Булавинов также курировал создание «Коммерсантъ-ТВ» и радиостанции «Коммерсантъ FM».

В апреле 2013 года Илья Булавинов ушел из «Коммерсанта» и возглавил сайт государственного информагентства РИА Новости, где должен был, по словам руководительницы РИА Светланы Миронюк, создать «новую парадигму существования флагманского сайта». В качестве главного редактора сайта Булавинов иногда публиковал колонки — например, о 20-летии Конституции РФ или о том, как мэр Москвы Сергей Собянин заботится о москвичах.

11.02.2013 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева), заместитель шеф-редактора издательского дома (ИД) «Коммерсантъ» Илья Булавинов и заместитель главного редактора газеты «Коммерсантъ» Глеб Черкасов (справа) во время встречи мэра Москвы с журналистами в редакции издательского дома «Коммерсантъ». Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В мае 2014 года, через пять месяцев после преобразования РИА Новости в МИА «Россия сегодня», Булавинов перешел на Первый канал, где возглавил дирекцию интернет-вещания. В частности, на этом посту Булавинов занимался противодействием нелегальному распространению контента Первого канала. Источники RNS, сообщившие о выдвижении Булавинова на пост главного редактора «Ведомостей», охарактеризовали его как «человека с опытом руководства и с диджитал-опытом».

Как прошло назначение Булавинова

Анна Качкаева, член совета директоров «Ведомостей», рассказала, как проходило заседание совета директоров. «Это была абсолютно демократическая процедура, — заявила Качкаева корреспонденту „Медузы“. — Ребята [из „Ведомостей“] сделали небольшой ролик, объясняющий их выбор в пользу Кати [Дербиловой]. Разговор шел о том, перевесит внешний кандидат с перспективой и стратегией — или внутренний, который сохранит приверженность внутренним [правилам коллектива]. Ответственность на всех давила — мы даже упрекали Демьяна и Татьяну за то, что они не сошлись на одном кандидате. Интрига была все время, никаких претензий к организации нет».

Кудрявцев также говорит, что не знал результатов голосования до их объявления — и что выбор стоял именно между двумя «концептами» развития издания, а не между личностями. «[Выбор стоял:] нужно ставить внутреннего [человека] для обеспечения большей преемственности и большего комфорта — или нужно ставить внешнюю руку как агента изменений, как импульс, который задаст какие-то новые вектора, — объяснил Кудрявцев „Медузе“. — Я вообще всегда за экспансию, развитие, изменения. Я делал это на всех своих местах работы. Я считаю, что на этом рынке обновления и изменения крайне важны. При этом есть периоды, когда сохранение и защита тоже важны. Именно поэтому я просил Таню остаться. Не на два года, а на столько, на сколько она захочет. У нее был бессрочный контракт, я не имел права ее увольнять. Эти годы и были годами, отданными спокойствию». Булавинова Кудрявцев называет «высочайшим моральным авторитетом и профессионалом своего дела».

По словам Кудрявцева, и для него, и для Лысовой была важна сама процедура выборов главного редактора, которая была закреплена в уставе «Ведомостей», но до сих пор не применялась. «Этот устав был придуман два года назад, когда Таня никуда не собиралась — ровно с тем, чтобы это процедура была истинно демократической, — пояснил представитель владельца „Ведомостей“. — Это отняло много нервов. Я не знаю другого акционера издательского дома, который поставил бы своего кандидата под процедуру, в которой есть риски и сомнения. Более того: сама эта процедура вынужденно консолидирует редакцию против любого другого кандидата».

Екатерина Дербилова рассказала «Медузе», что самым важным для нее является голосование внутри редакции. «Я невероятно благодарна за эту поддержку и доверие, — заявила она. — Я знала, что она есть, но не знала, что такая». Дербилова поблагодарила редакцию и членов совета директоров, которые поддержали ее, и сказала, что сейчас не готова отвечать на любые другие вопросы.

Из шести журналистов «Ведомостей», к которым «Медуза» обратилась за комментарием, лишь несколько согласились описать решение совета директоров. «Для редакции это был, конечно, шок», — сказал один из источников «Медузы». По его словам, те, кто не знает Булавинова, сразу обратили внимание, что он работал на Первом канале и в РИА «Новости»; другие отметили, что он один из лучших представителей старой «коммерсантовской школы». Демьян Кудрявцев отвечал на вопросы редакции «Ведомостей» больше часа; Татьяна Лысова в это время молчала.

«Как я уверен в своем кандидате, так я уверен и в мудрости и взрослости этой редакции, — сказал Кудрявцев корреспонденту „Медузы“. — Они жестко спросят, но они услышат то, что я скажу, и дальше будут делать свои выводы сами. Это займет какое-то время, они со мной так и не согласились, но они сделали то, что могли».

Что говорят о новом главном редакторе «Ведомостей» его коллеги

Максим Ковальский, бывший главный редактор журнала «Коммерсант-Власть»:

«Я узнал об этом минуту назад и пребываю в некотором восхищении. Прекрасное назначение. Илья сто лет работал в „Коммерсанте“, когда он писал во „Власть“, он был моим любимым автором. Железная логика, объективность, непредвзятость — все самое лучшее, что выращивал „Коммерсант“, собрано в Илье. С профессиональной точки зрения просто не может быть ничего лучше. Вряд ли у него поменялись взгляды. Я вижу так: коллаборационизм — это некоторая шкала. У него больше значений, чем плюс и минус. Для каждой точки на этой шкале есть свое объяснение».

Леонид Бершидский, первый главный редактор «Ведомостей»:

«Я эту газету не основывал. Песков может наверняка дать хороший комментарий. В газете, в которой я работал, на первой странице было написано про акционеров: The Wall Street Journal и Financial Times. А в этой ничего такого вроде не написано. Я про нее ничего не знаю».

Елизавета Осетинская, бывший главный редактор «Ведомостей»

«Назначение неожиданное в том смысле, что я думала, будет кто-то изнутри, я была практически уверена, что назначат Катю Дербилову. Илья Булавинов — профессиональный журналист с огромным опытом, мы с ним вели переговоры о его переходе в РБК, но в итоге не сложилось. Наверное, у собственника есть какой-то замысел, какая-то идея, что конкретно должен привнести в „Ведомости“ Илья, который в последние несколько лет дрейфовал в сторону general interest. Но в чем этот замысел, неясно. Про неподвластность извне, конечно, улыбнуло (Кудрявцев, представляя Булавинова, сказал, что тот „не подвластен никакому давлению извне“ — прим. „Медузы“). Но судить надо по делам».

Олег Кашин, бывший специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» (в фейсбуке):

«Мои последние полтора года в „Ъ“ — это прежде всего Булавинов, каждый день все колонки для радио я сдавал ему. Это был очень нервный период, Болотная и прочее, у меня тогда был довольно адовый период, закончившийся моим увольнением, и я при случае с удовольствием расскажу вам о тех редакторах и менеджерах „Ъ“, которые были ******** [нехорошими людьми] и упырями. Булавинов — тот человек, о котором ничего такого сказать вообще не могу. Любое давление, цензура, что угодно — в любой момент он был единственным, на кого можно положиться. <…> В общем, не спекулируйте и не нагнетайте. „Ведомости“ стоит сдержанно поздравить».