Подземелья, драконы и ЦРУ На каких настольных играх учатся американские разведчики

На прошедшей в Техасе конференции South by Southwest журналистам показали несколько необычных настольных игр. Их создатель — старший аналитик ЦРУ Дэвид Клоппер, а сами игры используются для обучения сотрудников. Клоппер привез на конференцию игры с самой разной механикой: одна похожа на настольную «Пандемию» с элементами Dungeons&Dragons, еще одна заимствует игровые процессы из карточной игры Magic: The Gathering. В ЦРУ считают, что использование игр позволяет сотрудникам разбираться в сложных процессах и механизмах, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Дэвид Клоппер работает в ЦРУ 16 лет. Создавать игры он начал в 2008 году по заданию одного из руководителей ведомства. По его словам, с предложением разработать новые учебные пособия для сотрудников к нему обратился начальник его начальника. Клоппер, будучи увлеченным геймером, решил, что вместо привычных таблиц, семинаров и флипчартов попробует разработать игровые материалы.

Как пишет Ars Technica, чей корреспондент побывал на презентации игр Клоппера на SXSW, на конференции журналистам показали три игры, которые используются для обучения в ЦРУ — причем одна все еще находится в разработке. Посетителей конференции разбили на группы и предложили попробовать свои силы во всех трех играх. Журналисту AT разрешили сфотографировать игры, но не сотрудников ЦРУ, которые их представляли. По словам Клоппера, сами по себе игры не являются секретной информацией, тем не менее фотографировать брошюры с правилами тоже было запрещено.

Первая игра называется Collection и немного похожа на немецкую настольную игру «Пандемия», в которой игрокам нужно сообща предотвратить распространение четырех смертельных заболеваний. В Collection могут играть от трех до семи человек; каждый игрок представляет какого-то специалиста ЦРУ — например, политического аналитика, военного аналитика, эксперта по экономике. Задача игроков — справиться с тремя кризисами в разных точках земного шара (судя по фотографиям АТ, кризисами могут стать цунами в Индонезии, голод в Северной Корее, палестинская интифада, энергетический кризис на Каспии и так далее). У каждого кризиса есть шкала интенсивности, которая постепенно возрастает. Если хотя бы один из кризисов выйдет из-под контроля — команда проигрывает.

Игра Collection Фото: Jean-Philippe Pineault / The Canadian Press / PA Images / Scanpix / LETA

В ходе игры агенты перемещаются по миру, устанавливают связи с информаторами и собирают разведданные. Чтобы разрешить кризис, необходимо собрать достаточное количество данных. В игре используется механика из настольных РПГ (Dungeons&Dragons или D20): так, для успешного сбора разведданных необходимо бросить игральную кость с десятью (а не с шестью, как в обычном кубике) гранями, а конечный результат броска определяется бонусами и штрафами — количеством информаторов в нужном районе, наличием поддержки других отделов и так далее. Для победы игроки должны сотрудничать между собой: за ход каждый может сделать две операции, которые ограничены его специализацией. Попытки решить кризис в одиночку почти всегда заканчиваются проигрышем.

Вторая игра называется Collection: Deck и напоминает карточную Magic: The Gathering (CNN, впрочем, сравнивает ее с карточной версией Pokemon). Здесь каждый играет сам за себя, решая определенные задачи с помощью игральных карт, лежащих на столе, при этом соперники могут использовать различные карты, чтобы мешать друг другу. «К примеру, у вас есть карта „Спутник“, — объясняет Дэвид Клоппер. — С ее помощью вы можете сделать фотографию из космоса. Но другой игрок использует карту „Отказ наземной станции спутниковой связи“, и вы больше не можете воспользоваться своим спутником».

Третья игра на SXSW — Kingpin: the hunt for El Chapo («Босс преступного мира: охота на Эль Чапо») — посвящена поимке преступников, находящихся в международном розыске. Главный элемент в ней — сотрудничество между правоохранительными агентствами по всему миру. Одна команда играет за «полицейских», вторая — за преступника. В разработке находится еще одна игра — «Собери спутник». В ней игрокам нужно вместе распределять ресурсы и бюджет, чтобы построить и поддерживать в рабочем состоянии спутниковую сеть. Трудности, с которыми могут столкнуться игроки, включают постоянное меняющиеся требования министерства обороны или решение Конгресса урезать финансирование программы на 10 процентов.

Как пишет CNN, пока что главным источником вдохновения для Дэвида Клоппера и других людей, которые разрабатывают игры для ЦРУ, служат классические настольные игры. В будущем, как рассказали представители отдела цифровых инноваций ЦРУ, также приехавшие на SXSW, упор будет делаться на игры в виртуальной реальности.