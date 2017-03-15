Полицейским с доступом к гостайне собираются запретить выезжать за рубеж. Что не так с этой идеей?

В понедельник, 13 марта, правительственная комиссия одобрила законопроект об ограничении на выезд за границу для некоторых российских полицейских. Документ был внесен в Госдуму еще предыдущего созыва, летом 2015 года, депутатом от ЛДПР Дмитрием Носовым (его впоследствии исключили из партии за увлечение «личным пиаром»). Законопроект подразумевал ограничения на выезд для полицейских на некоторых должностях, «по которым предусмотрен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну». Несмотря на одобрение законопроекта комиссией, правительство указало на ряд недоработок, а правовое управление Госдумы вообще назвало новый запрет избыточным. «Медуза» рассказывает, что с этим документом не так.

1. Это избыточный запрет

Законопроект дублирует действующие положения закона о порядке въезда и выезда из России. Этот закон уже сейчас предусматривает ограничение на выезд для граждан, получивших допуск к информации особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне.

Более того, принятый в 2010 году приказ МВД подробно расписывает процедуру допуска полицейских к гостайне. При оформлении допуска сотрудник полиции должен дать расписку или заключить трудовой договор, в котором есть пункт о возможном запрете на выезд за границу.

2. В нем забыли про закон о полиции

Законопроект не подразумевает внесение поправок в закон о полиции — хотя, по идее, должен. В действующем законе нет запрета выезд за границу для полицейских, занявших какие-то определенные должности.

3. Непонятно, кого он затронет

В законопроекте не указаны конкретные должности в системе МВД, на которые распространяются ограничения. Автор законопроекта хотел предоставить право ведомству самому разрешить эту неопределенность — но министерство внутренних дел попросило снять с него эту обязанность.

Кроме того, непонятно, коснется ли новый запрет полицейских, не оформивших допуск к гостайне, но занявших должности, подразумевающие такой доступ.

4. Неизвестно, куда запретят ездить

Непонятно, в каких именно случаях полицейским будет запрещено выезжать за границу. Новый запрет, оформляемый законопроектом, опционален. Правительство собирается попросить МИД составить список стран, «которые не рекомендуется посещать сотрудникам органов внутренних дел», однако в законопроекте роль внешнеполитического ведомства не прописана вовсе.

Каковы шансы, что законопроект примут?

Это неизвестно. У документа очень странная история. В ноябре 2015 года, вскоре после заключения правового управления Госдумы о дублировании существующих норм, депутат Дмитрий Носов отозвал свой законопроект. После этого документ обычно снимают с рассмотрения «в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы», но этого не произошло. В октябре 2016-го Госдума нового созыва, для которой спикер Вячеслав Володин собирался добиться права «обнулить» все прежние инициативы, переназначила ответственного за законопроект — им снова стал думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. А в марте 2017 года правительство решило поддержать законопроект, невзирая на отзыв инициативы в конце 2015-го. Теперь думский комитет должен собрать все отзывы и подготовить документ к рассмотрению в первом чтении.