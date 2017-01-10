Володин предложил избавиться от законопроектов, оставшихся от прежних созывов Госдумы. Их больше полутора тысяч
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от работы с законопроектами, которые вносились во время предыдущих созывов Думы, но так и не были рассмотрены. Предложение прозвучало 10 января на Совете Думы, рассказал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Он заметил, что Володин ссылается на опыт других стран, «где каждый созыв обнуляет все полностью — вот все, что не успели рассмотреть в прошлом созыве, все обнуляется, и новый созыв начинает (законодательную работу) заново».
Миронов не уточнил, были ли озвучены конкретные сроки, в которые Дума примет предложенные поправки в законодательство и регламент.
«Если мы считаем необходимым, что инициатива, которая пролежала 5 лет, требует все равно рассмотрения, тогда мы (этот законопроект) перевнесем, — заявил он. — Более того, был один состав авторов, но фракция продолжает работу, преемственность осталась и другие депутаты нашей фракции внесут заново», — сказал Миронов.