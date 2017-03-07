Золото, которого не было Француз убил семью из четырех человек из-за никогда не существовавшего клада

Во французском городе Нант раскрыто убийство семьи из четырех человек, которая бесследно исчезла в середине февраля. Убийца, 46-летний Убер Кауиссен, признался, что забил насмерть семью брата своей жены из-за наследства ее отца. На самом деле, никакого наследства не существовало. «Медуза» рассказывает, что произошло в Нанте.

В конце февраля полиция города Нант на западе Франции получила сообщение, что в пригороде Орво бесследно пропала семья из четырех человек: 49-летний Паскаль Тродек, его жена Брижит и их дети, 21-летний Себастьян и 18-летняя Шарлотт. В доме, где они жили, как будто замерло время, говорили в полиции: посуда лежала в раковине, со всех кроватей снято постельное белье, в комнатах царил идеальный порядок, а в холодильнике на кухне гнили продукты.

В доме нашли следы ДНК Паскаля, Брижит и Себастьяна; полиция решила, что в доме произошло убийство, и завела уголовное дело. Машины Себастьяна на месте не было, не было и никаких следов Шарлотт. Было видно, что в доме кто-то тщательно уничтожал улики. Позднее в Бресте (регион Бретань, около 200 километров от Нанта) были найдены документы Шарлотт. Автомобиль обнаружили в городе Сен-Назар неподалеку от Нанта.

Слева направо: Паскаль Тродек, его жена Брижит и дети Себастьян и Шарлотт Фото: Police Nationale / AP / Scanpix / LETA

Первые подозрения пали на Себастьяна: молодой человек привлекался к ответственности в подростковом возрасте за угрозы убийством, у него были расстройства психики. Также сообщалось, что убийцей мог быть и отец семейства Паскаль, страдавший от депрессии.

Преступление попало на первые полосы газет во Франции и по всей Европе не только потому, что исчезновение целой семьи — редкое происшествие для Франции, но и потому, что напоминало события в Нанте в 2011 году, когда была убита семья из пяти человек. Подозреваемым в убийстве считается отец семейства, которого до сих пор не нашли; Себастьян Тродек ходил в одну школу с одним из убитых детей.

5 марта полиция задержала двух предполагаемых преступников — это Лидия Тродек, сестра Паскаля (ее подозревают в пособничестве), и ее муж Убер Кауссиен, непосредственный убийца. Сначала Кауссиен отрицал свою вину и утверждал, что очень давно не видел Тродеков, но потом дал признательные показания. 6 марта ему официально предъявили обвинения в убийстве четырех человек и уничтожении тел.

Как выяснила полиция, вечером 16 февраля Убер приехал к дому Тродеков, пробрался в подсобное помещение и с помощью стетоскопа стал подслушивать, что происходит в доме. Он собирался украсть некий ключ, который, по всей видимости, заметил через окно. В какой-то момент Паскаль Тродек услышал посторонний шум, взял лом и пошел посмотреть, что происходит. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Убер убил Паскаля — а потом забил ломом всю оставшуюся семью.

На следующий день Кауссиен приехал домой в Брест и сообщил бывшей жене о произошедшем. Убер Кауссиен и Лидия Тродек вместе отмыли место преступления и перевезли тела убитой семьи в свой дом неподалеку от Бреста. Там они расчленили убитых, часть останков сожгли, часть захоронили.

Ни Убер Кауссиен, ни Лидия Тродек не ладили с Паскалем: дело было в семейной легенде о золоте, которое якобы нашел отец Тродеков, скончавшийся шесть лет назад. Убер был уверен, что золото несправедливо досталось Паскалю, а около трех лет назад, по словам его матери, просто помешался на этой идее. Она утверждает, что в действительности никакого семейного клада не было, однако мысли о нем чуть было не разрушили жизнь Кауссиана, и он только недавно смог вернуться к нормальной жизни и работе; мать мужчины утверждает, что в последнее время он шел на поправку.

Как пишет Le Parisien, Убер принимал лекарства в связи с параноидальными расстройствами личности. По словам местных жителей, пара жила отшельниками: они ни с кем не общались, никого не принимали, по вечерам сидели в темноте.