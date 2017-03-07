Говорят, бюст Николая II мироточил. Это чудо или нет? Отвечает член Синодальной комиссии по канонизации РПЦ, отец Кирилл Каледа

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире телеканала «Царьград» рассказала о том, что в Крыму замироточил бюст царя Николая II (он причислен к лику святых в 2000 году). «Медуза» спросила у члена Синодальной комиссии по канонизации, отца Кириллы Каледы, как к этой информации относиться — и с помощью чего церковь доказывает, где произошло настоящее чудо, а где нет.

Протоиерей Кирилл Каледа

Член Синодальной комиссии по канонизации Московского патриархата РПЦ

Слово «доказательство» здесь, конечно, не совсем применимо, потому что доказательства могут быть в научной сфере — есть факт, а дальше мы можем доказать его существование или его отсутствие. В данном случае речь идет несколько о другом. Все-таки вопросы религиозной жизни — они принимаются по умолчанию, в них верят.

Естественно, мы знаем случаи мироточения икон в истории Церкви. Это зафиксировано многими на протяжении многих веков. И не просто что-то там помироточило и перестало, а компетентные комиссии архиереев все это фиксировали. Случаи мироточения икон есть и в наше время. Какие-то освещаются более широко, какие-то менее — о них знают на уровне одного прихода. Но такие вещи в нашей жизни, несомненно, присутствуют.

Если взять тот случай, о котором вы говорите, в Крыму, с бюстом Николая II… Пока поступали только самые общие сведения, свою оценку событию давать я не готов. Повторюсь вслед за епископом Панкратием, председателем комиссии по канонизации: он говорил, что не надо ничего отвергать. Надо проверить, исследовать, отнестись с разумной осторожностью и не говорить сразу, что такое невозможно.

Про то, что святые мощи мироточили, известно. Но чтобы бюст — о таком я впервые слышу. Возможно, я недостаточно осведомлен здесь.

Должно какое-то время пройти — и будет понятно, что такое там произошло. Действительно ли это явление благодати божьей — или это какое-то искушение, которое иногда бывает и под таким видом. Мы знаем случаи, когда под видом божественного, под видом исключительных событий происходили вещи отрицательные, так скажем. Такой опыт есть, и не хотелось бы говорить о нем.