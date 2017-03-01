Журналист Buzzfeed обнаружил , что два сайта с американскими политическими новостям, один из которых выступает с консервативных позиций, а другой — с либеральных, публикуют почти идентичные тексты, а владеют ими одни и те же люди. Meduza кратко рассказывает очередную историю о том, как делается бизнес на фальшивых и манипулятивных новостях из американской политической жизни.

Сайт Conservative 101 публикует новости о политической жизни США, рассчитанные на консервативную аудиторию (типичный заголовок: «Обама обнародовал страшную вещь, которую он хочет сделать с нами, — и это только начало»); его материалы распространяются через страницу на фейсбуке, у которой более двух миллионов подписчиков.

Сайт Liberal Society публикует новости о политической жизни США, рассчитанные на либеральную аудиторию (типичный заголовок: «Обама рассказал о своей новой работе… БЕРЕГИСЬ, ТРАМП!»); его материалы распространяются в группе через страницу на фейсбуке, у которой более двух миллионов подписчиков.

Контент сайтов местами совпадает почти дословно. Так, 22 февраля оба издания опубликовали новости о том, что советницу Трампа Келлиэнн Конуэй могут отстранить от выступлений в телеэфире. Идеологические акценты четко расставлены в заголовках (Conservative 101: «Белый дом выгнал Келлиэнн Конуэй, приготовьтесь злиться»; Liberal Society: «Белый дом НАКОНЕЦ-ТО прогнал Келлиэнн Конуэй, вы довольны?») — однако при ближайшем рассмотрении тексты материалов оказываются практически идентичными.

Тексты о Келлиэнн Конуэй на сайтах Conservative 101 (слева) и Liberal Society (справа) также проиллюстрированы одной и той же фотографией советницы Трампа

Например, первое предложение материала консервативного сайта сообщает, что Конуэй — «любимый директор по коммуникациям Дональда Трампа». Текст на Liberal Society начинается точно так же, но вместо эпитета «любимый» там фигурирует «ужасный». В оба текста включены одни и те же твиты самой Конуэй и ведущей канала MSNBC; оба цитируют одни и те же фрагменты из материала CNN, впервые сообщившего о возможном отстранении Конуэй. Оба в одних и тех же выражениях описывают причины, по которым советницу Трампа больше не хотят видеть в телеэфире, — однако консервативный сайт добавляет перед словом «телеканалы» два определения: «мэйнстримные» и «либеральные». Оба текста заканчиваются риторическими вопросами — только если Conservative 101 интересуется у читателей, будут ли они скучать по Конуэй, то Liberal Society спрашивает, рада ли аудитория ее исчезновению с экранов.

Как удалось выяснить Buzzfeed News, оба сайта принадлежат одному и тому же владельцу — компании American News LLC, зарегистрированной в Майами. Она же владеет еще несколькими изданиями: либеральным Democratic Review, консервативным American News, а также сайтом God Today, публикующим материалы, связанные с религией. У многих из сайтов, принадлежащих American News LLC, один и тот же аккаунт в Google Analytics и Google AdSense (сервисах, позволяющих отслеживать статистику и размещать контекстную рекламу). Они также регулярно публикуют фейковые новости — например, о том, что актер Дэнзел Вашингтон поддержал Дональда Трампа или о том, что певица Майли Сайрус после выборов президента решила уехать из США.

Фейковые истории в основном появляются на American News — самом популярном из сайтов, принадлежащих American News LLC. Как посчитал журналист Buzzfeed, три опубликованных изданием новостных материала, не соответствующих действительности, вместе собрали более двух с половиной миллионов реакций в фейсбуке. Conservative 101 и Liberal Society читают меньше: вышеупомянутая история про Келлиэнн Конуэй собрала около четырех тысяч лайков, шеров и комментариев в фейсбуке в консервативной версии и более сорока тысяч — в либеральной.

Пишут ли все эти материалы одни и те же люди — неясно. На страницах авторов на сайте God Today использованы изображения из видео из базы данных Shutterstock; биографии авторов на разных сайтах, принадлежащих American News LLC, написаны в похожем стиле. Buzzfeed выяснил, что American News LLC возглавляют некие Джон Крэйн и Тайлер Шапиро: они начинали в 2014-м с сайтов для консервативной аудитории, а либерально-ориентированные издания запустили уже в 2016-м. На запрос Buzzfeed о комментарии представители American News не ответили. 17 февраля Джон Крэйн зарегистрировал два новых домена, DevoutAmerican.com и EthicalAmerica.com. По их названиям похоже, что компания собирается запустить еще два издания, ориентированные на религиозных людей, но пока ни один из адресов не работает.

Это не первая история о том, как с помощью фейсбука и провокационных заголовков люди делают бизнес на американских политических новостях. В начале ноября 2016 года, незадолго до дня президентских выборов, тот же журналист Buzzfeed, который установил связь между Liberal Society и Conservative 101, рассказал о сотнях сайтов, размещавших (зачастую ложные) материалы в поддержку Дональда Трампа и против Хиллари Клинтон и продвигавших их через фейсбук, которые были зарегистрированы в одном и том же небольшом городе в Македонии. Выяснилось, что создавали их в основном подростки, чтобы заработать на контекстной рекламе; один из них за четыре месяца, с августа по ноябрь 2016-го, заработал 16 тысяч долларов.